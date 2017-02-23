講師「偷吃」醫師娘 嘿咻132次有罪61次
2017-02-23
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市楊姓大學講師以通訊軟體「微信」邂逅醫師娘，天雷勾動地火，第一次約出就在壽山公園「車震」，不到1年，瘋狂嘿咻高達132次，平均3天1次，最後為節省摩鐵開銷，乾脆租屋辦事，但姦情曝光，醫師老公告妨害家庭並求償300萬元，刑事部分，高雄地院判楊男應執行刑8個月，民事則判賠85萬元。
判決書指出，楊男明知女子老公當醫生，2人自102年在通訊軟體微信中認識，竟陷入熱戀，雙方在102年10月21日下午於壽山公園約會「車震」，之後，約每3天1次，在高市多家摩鐵瘋狂作愛，女方甚至將楊男帶回自家主臥室嘿咻，到103年2月底約45次。後來2人為省錢，自103年3月租套房做為幽會場所，每3天嘿咻1次，至103年7月底約51次之多。
判刑8月 判賠85萬
同年7月31日，2人赴花、東旅遊，8月3日回到高雄，2人在友人安排下，投宿高雄市青年路康橋商務旅館15天，楊男每晚前往與醫師娘幽會，夜夜春宵。
同年8月20日，女方搬出老公住處，楊男每晚前往幽會，至同年9月5日，2人合計又發生17次性關係。
由於醫師娘行為舉止有異，醫師老公後來知道老婆紅杏出牆，不甘戴綠帽，怒控楊姓講師妨害家庭，並附帶求償300萬元。
高雄地院審理，認定2人在醫師娘跟老公婚姻關係存續間，有罪的性行為僅61次，刑事部分，判楊男應執行有期徒刑8月，民事則判他應賠85萬元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 美媒：北京修法限潛艦恐引美中核對峙
- 喝起來怪怪的？ 中國桶裝水竟來自廁所自來水
- 芳苑沿海「反共長城」 慘變垃圾坑
- 特發性性早熟 ／ 5歲女童長胸不敢上學
- 投資人信心指數 慘過金融海嘯
- 對抗日本國家隊 中職聯隊明報到
- 墨西哥外長：不接受美單邊移民政策
- 拚經濟 前瞻基建8年總經費可能破兆
- 吳秉叡拚市長 爭取永和蓋停車場
- 司改會議「效率組」共識 聚焦環境議題
- 大雨洪患 舊金山一帶淹水 1萬4千人疏散
- Jolin時尚盛會大滿貫 華語歌手第1人
- 《中英對照讀新聞》Japanese people are living so long that the country’s definition of "elderly" could change 日本人超長壽 改寫全國「老年」定義
- 三汰-KY收購價至少57元
- 星二代傑尼斯團員 驚爆性侵
- 擋土牆無排水 台62線下民宅憂
- 自由廣場》228的「如果」
- 台東衛所、藥局檢收站 藥品一年回收179公斤
- 【團隊涉學術論文造假案】郭明良高醫大教職 高醫大董事會︰建議先停職、停薪
- 鼓鼓不記仇嘎嘎 會主動打招呼
- 營救受虐兒 多靠民眾關心與通報
- 自由廣場》這絕不是「抓耙子法」
- 盤龍峽谷一線天步道鋪沙土 生態遭殃
- 崁頭厝自食其力 製售鳳梨醋籌錢
- 南市公共空間蔣銅像 2月就拆除3座
- 總統：產業發展納入外交合作
- 應材總裁︰中國半導體仍落後 台灣保持領先地位
- 內部仍完整 角板山接待所將修復
- 蘇海首辦新班 培訓國艦國造人才
- 一朗17年首進防護室 「禍首」嚇壞
- 垃圾丟私人空地 遭破袋揪出罰款
- 檢察官 法官汰除 列入議題
- 南韓陷貧打 對日職2連敗
- 台東長照2.0 整合照護一條龍
- 鳳林山櫻花遲到 估228連假盛開
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Suspected drugs discovered on air base
- 低碳遊後壁 無米樂租賃站啟用
- L.威廉斯飛火箭 轉成凶猛模式
- 都「4」小巨人 高國豪要成就神盾傳奇
- 中國金融8大風險 正在累積
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：講師「偷吃」醫師娘 嘿咻132次有罪61次
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分