| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

講師「偷吃」醫師娘 嘿咻132次有罪61次

2017-02-23

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市楊姓大學講師以通訊軟體「微信」邂逅醫師娘，天雷勾動地火，第一次約出就在壽山公園「車震」，不到1年，瘋狂嘿咻高達132次，平均3天1次，最後為節省摩鐵開銷，乾脆租屋辦事，但姦情曝光，醫師老公告妨害家庭並求償300萬元，刑事部分，高雄地院判楊男應執行刑8個月，民事則判賠85萬元。

判決書指出，楊男明知女子老公當醫生，2人自102年在通訊軟體微信中認識，竟陷入熱戀，雙方在102年10月21日下午於壽山公園約會「車震」，之後，約每3天1次，在高市多家摩鐵瘋狂作愛，女方甚至將楊男帶回自家主臥室嘿咻，到103年2月底約45次。後來2人為省錢，自103年3月租套房做為幽會場所，每3天嘿咻1次，至103年7月底約51次之多。

判刑8月 判賠85萬

同年7月31日，2人赴花、東旅遊，8月3日回到高雄，2人在友人安排下，投宿高雄市青年路康橋商務旅館15天，楊男每晚前往與醫師娘幽會，夜夜春宵。

同年8月20日，女方搬出老公住處，楊男每晚前往幽會，至同年9月5日，2人合計又發生17次性關係。

由於醫師娘行為舉止有異，醫師老公後來知道老婆紅杏出牆，不甘戴綠帽，怒控楊姓講師妨害家庭，並附帶求償300萬元。

高雄地院審理，認定2人在醫師娘跟老公婚姻關係存續間，有罪的性行為僅61次，刑事部分，判楊男應執行有期徒刑8月，民事則判他應賠85萬元。

廣告
  • 高雄地院（資料照）

    高雄地院（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 嘿咻 講師 醫師娘
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：講師「偷吃」醫師娘 嘿咻132次有罪61次


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.