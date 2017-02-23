講師「偷吃」醫師娘 嘿咻132次有罪61次

2017-02-23

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市楊姓大學講師以通訊軟體「微信」邂逅醫師娘，天雷勾動地火，第一次約出就在壽山公園「車震」，不到1年，瘋狂嘿咻高達132次，平均3天1次，最後為節省摩鐵開銷，乾脆租屋辦事，但姦情曝光，醫師老公告妨害家庭並求償300萬元，刑事部分，高雄地院判楊男應執行刑8個月，民事則判賠85萬元。

判決書指出，楊男明知女子老公當醫生，2人自102年在通訊軟體微信中認識，竟陷入熱戀，雙方在102年10月21日下午於壽山公園約會「車震」，之後，約每3天1次，在高市多家摩鐵瘋狂作愛，女方甚至將楊男帶回自家主臥室嘿咻，到103年2月底約45次。後來2人為省錢，自103年3月租套房做為幽會場所，每3天嘿咻1次，至103年7月底約51次之多。

判刑8月 判賠85萬

同年7月31日，2人赴花、東旅遊，8月3日回到高雄，2人在友人安排下，投宿高雄市青年路康橋商務旅館15天，楊男每晚前往與醫師娘幽會，夜夜春宵。

同年8月20日，女方搬出老公住處，楊男每晚前往幽會，至同年9月5日，2人合計又發生17次性關係。

由於醫師娘行為舉止有異，醫師老公後來知道老婆紅杏出牆，不甘戴綠帽，怒控楊姓講師妨害家庭，並附帶求償300萬元。

高雄地院審理，認定2人在醫師娘跟老公婚姻關係存續間，有罪的性行為僅61次，刑事部分，判楊男應執行有期徒刑8月，民事則判他應賠85萬元。