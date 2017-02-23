早有預謀 竹林設瞭望台監看

2017-02-23

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣純樸山區驚傳8旬老翁被人「侵門踏戶」綑綁劫財，被害人呂姓老翁的家屬回想，上週在住家後方的山坡竹林內，曾意外發現3名可疑男子，對方行蹤曝光後快閃，他們警覺進入搜查，發現了3個用竹枝、雜草做成，可供隱藏又可居高臨下監看外界的「瞭望台」，懷疑就是歹徒用來犯案前探路及監看老翁家的作息。

呂家親友說，發現「瞭望台」後便動員家人把「瞭望台」和雜草一併剷除，呂翁的兒孫、姪孫輩們也自動下班後深夜巡守。

「好可怕喔！不知道我們到底被監看了多久？」呂家的女眷們昨回想起來忍不住這樣說，在場者聽了也都覺得毛骨悚然。

呂翁姪兒說，事實上，前天凌晨2點半他回家，恰巧撞見1名可疑男子身影，出現在三合院下方、產業道路旁的白鐵皮屋車庫附近，他雖立刻叫醒大家一起追趕，但仍被逃脫。

呂翁孫子說，老家廁所鐵窗在今年春節前就被破壞過1次，沒想到昨天歹徒改破壞廚房鐵窗，未來他們兒孫將輪流回家住，保護阿公。

歹徒露餡 辯來砍樹

他也回憶，竹林「瞭望台」事件發生在上週一、13日清晨約6點多，住在阿公對面的叔叔要上班，卻瞥見自家屋後、隔著1條約3公尺寬產業道路旁的竹林內，竟然有名陌生年輕男子蹲低了身體藏在裡面。

他說，叔叔詫異下質問對方要做什麼，對方以「要來砍樹」搪塞，隨即起身走出竹林離開，沒想到後面竟尾隨2名男子。

親族長輩都很驚駭，立刻深入查看，發現位居高處的竹林裡面，竟然有3個用竹子、樹葉、雜草等做出，可以窩藏人、類似「瞭望台」的設施。大家決定馬上把它們破壞掉，順便把竹林的雜草都砍除，使林子無法再躲人。

被砍除的雜草，昨天都還乾枯地留在現場，至於那些被破壞的「瞭望台」，從被人折彎的竹枝，隱約仍看得出一點遺跡。