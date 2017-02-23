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剪鐵窗夜闖民宅 5煞綁翁搶19萬

2017-02-23

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新埔鎮山區行動不便的8旬呂姓老翁，昨天凌晨3點多被至少5名蒙面歹徒侵入三合院住家，綑綁後，洗劫分置於2個抽屜約19萬5000元，呂翁掙扎時被打頭2次，幸未成傷。老翁想不透自己怎會淪為目標，且桌上皮夾內有1萬多元，歹徒看都不看，也令他納悶。

匪避追捕撞牆 換坐機車逃逸

警方已鎖定2輛作案贓車，昨晚9點多追捕其中一輛，歹徒為逃避追捕，迴轉後失控，撞上新埔鎮照東國小圍牆，開車男子下車後，由騎機車女子接應脫身。

警方調查，歹徒偷車作案，剪斷呂翁廚房的鐵窗後侵入，得手後從廚房開後門逃逸，歹徒駕贓車離開現場後，還故意迂迴繞路，企圖混淆警方追查方向，犯案後又重回現場附近，顯見對當地很熟悉。

仲介土地尾款 分別放兩抽屜

呂翁因脊椎開刀後裂開，近2年不良於行，需印尼女外勞幫忙，他跟2個弟弟及家人住在老家三合院內，他和女外勞住右側廂房，2個兒子住在三合院下方、靠近農路處，站在三合院前就可看到兒子的住家。

呂翁說，他以前從事仲介土地買賣，去年初收了一筆仲介的尾款10萬元，因利息低，就放在身邊，沒存入銀行戶頭。日前他請媳婦去領5萬元，準備3月發薪給外勞，其他被搶走的錢，則是他平日買菜等的零用金。他曾擔心被偷，刻意把錢分別藏放房內2個抽屜，連兒孫也不知藏錢處。

呂翁表示，昨晨2點半，他自行起身上廁所，回房間續睡，大概3點半，突然闖入2名歹徒把他壓在床上纏綁手腳，還摀住他的臉，不讓他出聲。

歹徒翻箱倒櫃 外勞驚醒求救

同一時間，他聽到其他人翻箱倒櫃，把房內的抽屜一個個拉開，像在搜刮東西。隔壁房的外勞被驚醒，逃到三合院正堂，用力拍門向他的弟媳婦求救，但這幫歹徒動作很快，約4、5分鐘就逃逸。呂翁指出，他有看到2個膚色比較深的歹徒；外勞則說她看到5名男子從廚房的後門逃走。

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  • 涉案贓車逃避警方追捕，失控撞上校園圍牆，歹徒棄車逃逸。（記者黃美珠攝）

    涉案贓車逃避警方追捕，失控撞上校園圍牆，歹徒棄車逃逸。（記者黃美珠攝）

  • 歹徒設瞭望台與老翁住處相關位置圖

    歹徒設瞭望台與老翁住處相關位置圖

  • 呂翁住家的廚房鐵窗被剪開。（記者黃美珠攝）

    呂翁住家的廚房鐵窗被剪開。（記者黃美珠攝）

  • 警方追查發現，廚房的鐵窗被剪掉，研判就是從此處侵入，得手後從廚房開後門逃逸。（記者黃美珠攝）

    警方追查發現，廚房的鐵窗被剪掉，研判就是從此處侵入，得手後從廚房開後門逃逸。（記者黃美珠攝）

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