女大生騎車撞斷指 警4小時找回縫合
2017-02-23
〔記者蘇福男、方志賢／高雄報導〕高雄市18歲吳姓女大學生，騎車行經路竹省道不慎自撞護欄，造成右手小指尾端斷落，家屬懇求警方協尋斷指，4名員警穿梭在車水馬龍的省道4個鐘頭，總算尋獲並火速送往醫院手術接合，女大生經手術修補後已出院。
交通分隊長蘇耀鴻說，吳生21日下午2時許，騎機車經路竹省道北上車道，疑因恍神自撞水泥護欄，結果撞斷右手小指尾端，吳生被緊急送醫後，員警即沿著車水馬龍的省道搜尋吳女斷指，但由於無法確認事故發生地點，警方沿線搜尋200多公尺仍無所獲。
吳母告訴警方，女兒正值花樣年華，擔心因斷指影響一生，懇求警方儘量找尋斷指，員警基於同理心答應全力以赴，趕赴醫院與吳生確認事故發生路段後，再度返回現場精準確認撞擊點，經地毯式搜尋，果然在撞擊點後方約30公尺處尋獲斷指送到醫院，女大生經手術修補後已出院。
湖內交通分隊去年也在同地附近，幫車禍撞斷牙齒的男大生，在省道找回他掉落的牙套。
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