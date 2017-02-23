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勒索、縱火又涉賭 古坑鄉代主席鄭和義列治平

2017-02-23

〔記者廖淑玲、黃淑莉、張瑞楨／綜合報導〕雲林縣古坑鄉代會主席鄭和義與手下，涉嫌介入公共工程、縱火勒索廠商200萬餘元，甚至「圈地」強佔國有地勒索承租人，另涉經營賭場放高利貸，再暴力討債逼債務人自殺，警方將鄭和義列為治平專案的檢肅對象傳喚到案，依強盜、恐嚇取財、強制、妨害自由、傷害、賭博等罪移送，檢察官複訊後昨凌晨裁定鄭以10萬元交保。

鄭和義昨仍到鄉代會「巡視」，強調全是不實指控，是被羅織罪名，有地方人士也覺得難以置信。

檢警調查，鄭和義（55歲）涉入公共工程，2015年6、7月，他得知一家廠商標到北港溪的疏浚工程，派小弟到過磅站「圍事」營造聲勢並刁難廠商，再勒索「規費」，廠商給200多萬，不久他又要錢，這回廠商不願給，他教唆手下縱火焚毀廠商的挖土機，但廠商還是沒給錢。

調查顯示，鄭和義還涉開賭場，手下「圈地」向河川國有地的承租人勒索說，這片國有地上面種很多作物，若承租人要開墾，得給錢「補償」，實際上這片國有地僅種植少許南瓜，多數是雜草灌木叢。

檢警調查，鄭和義與手下涉以月息15%放高利貸，賴姓男子賭輸50多萬，被暴力討債逼得輕生，幸好獲救。

雲林地檢署檢察官陳昭蓉前天指揮刑事局偵查第六大隊、法務部廉政署中部地區調查組、雲林縣警察局斗南分局，分赴雲林縣古坑鄉代會辦公室、鄭和義及共犯住居所等19處搜索，分別拘提、傳喚鄭及共犯12人、證人22人共34人到案。

鄭：全是不實指控

複訊後，鄭和義與黃姓主要共犯涉恐嚇取財等罪，諭令10萬元昨天凌晨交保候傳，8名共犯各5萬元交保，其餘請回。

鄭和義昨強調，上述都是強扣在他頭上莫須有罪名，盼司法調查清楚還他清白。

鄭和義為人豪爽、沒架子，民眾請託案不推託，常自掏腰包助弱勢，3年多前在地方人士勸說下從北部回鄉參選，高票當選鄉代會主席。

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  • 雲林古坑鄉代會主席鄭和義，被依強盜、恐嚇取財、強制、妨害自由、傷害、賭博等罪移送，檢察官複訊後昨凌晨裁定鄭以10萬元交保。（記者張瑞楨翻攝）

    雲林古坑鄉代會主席鄭和義，被依強盜、恐嚇取財、強制、妨害自由、傷害、賭博等罪移送，檢察官複訊後昨凌晨裁定鄭以10萬元交保。（記者張瑞楨翻攝）

  • 鄭和義嫌對標案廠商強收規費，不給即教唆手下縱火燒毀機具。（記者張瑞楨翻攝）

    鄭和義嫌對標案廠商強收規費，不給即教唆手下縱火燒毀機具。（記者張瑞楨翻攝）

  • 警方查扣的賭具頗「復古懷舊」。（記者張瑞楨攝）

    警方查扣的賭具頗「復古懷舊」。（記者張瑞楨攝）

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