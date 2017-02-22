過年囂張開槍 殯葬5煞被掃

2017-02-22

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林葬儀商業同業公會前理事長黃明政父子、周俊賢等人為了殯葬利益，去年初毆打虎尾殯葬管理所所長陳獻堂，還陷害檢舉陳獻堂是A死人錢的貪官，只要是擋其財路者，便動手修理，有同業被他們打到頭破血流，今年大年初二甚至在虎尾殯葬管理所開槍，行徑囂張；雲林檢警經過1年蒐證，昨檢肅黃嫌等5嫌到案，除了提報治平對象，並依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、組織犯罪、恐嚇、傷害等罪嫌移送。

搶生意打殯葬同業

陳獻堂昨獲悉全案偵破，感謝檢警的辛勞，指全案已進入司法程序，不便表示個人意見。

黃明政勾結周俊賢

檢警調查，黃明政（42歲）等人勾串在殯葬所擔任臨時人員的周俊賢，長期壟斷殯葬業務。陳獻堂因整頓靈堂及祭祀物品業務，斷了黃明政等人財路，去年1月間，黃明政夥同父親黃賜福（61歲）、弟弟黃明傑（39歲），糾眾在虎尾惠來公墓區毆打、恐嚇陳獻堂，陳被打到住院，最後調離殯葬所。

陳獻堂遭痛毆調職

事後，虎尾警分局組成專案小組偵辦，黃明政等人擔心東窗事發，竟向雲林地檢署與政風單位檢舉，指陳獻堂獨攬腳尾飯、拜飯業務，一天早晚兩餐對往生者的拜飯，向家屬收取500元，費用比其他縣市貴許多，企圖轉移檢警偵辦焦點，坊間因而稱為「腳尾飯」虎尾翻版。

警方深入調查，周俊賢等人除壟斷殯葬業務，為鞏固地盤，經常率眾到KTV、小吃部消費後亮槍恐嚇，再簽帳消費白吃白喝，甚至索取保護費。

周俊賢發現被警方鎖定後，去年7月辭去臨時人員工作，黃明政也因另涉一起誣告案服刑中，卸下理事長職務，黃明政父子明知警方積極偵辦，去年7月1日為了搶生意，仍將另一名殯葬業者打到頭破血流；今年大年初二，周俊賢認為殯葬所人員不買他的帳，到虎尾殯葬所朝辦公室天花板開槍示威，囂張行徑讓許多被害人敢怒不敢言。

黃明政等5人檢肅到案

雲林檢警昨天將黃明政父子、周俊賢等5人檢肅到案，並查扣改造手槍1把、安非他命毒品等犯罪工具，周、黃等人都否認犯行，並辯稱槍枝是另一名已故友人寄放。