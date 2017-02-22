警打不開腳鐐 賊獲釋戴著趴趴走

2017-02-22

〔記者許展溢、彭健禮／苗栗報導〕61歲溫姓男子到苗栗縣的大賣場行竊遭逮，頭份警方移送苗栗地檢署偵辦，檢察官訊後無保請回，警方卻解不開他的右腳腳鐐而作罷，溫男就戴著右腳腳鐐趴趴走達40小時，最後因疼痛難耐，才到頭份消防分隊求助，消防員還以為逃犯跑來求救，後來警方證實他非逃犯，才協助他「解銬」。

戴40小時 撬到受傷

警方指出，溫男曾犯多次竊盜案，18日傍晚又到頭份市某知名大賣場偷2塊蛋糕、1瓶咖啡，馬上被店員發現，警方獲報將他帶回訊問，戴上腳鐐後，將他移送苗栗地檢署偵辦。

頭份警方指出，因溫男步行過程用力不當，導致腳鐐鎖孔受損，抵達地檢署法警室後，警方雖用工具鉗打開左腳腳鐐，卻怎麼也打不開右腳腳鐐，腳鐐和皮膚相互摩擦，讓溫男頻頻喊痛，警方只好作罷。

檢察官訊後認為溫男所犯非重罪，當晚便無保請回，限制住居，溫男也向警方及法警表示要自行解開腳鐐。

求助醫院 嚇到護士

溫男回家後，原以為可以簡單解決腳鐐，不料用了鐵鎚、鋸子等工具仍打不開，反而造成小腿受傷，痛得哇哇叫，20日前往醫院包紮並拜託解銬，護士嚇了一跳，以「無權解開警銬」為由拒絕，溫男走投無路，下午直奔頭份消防分隊求救。

最後求助消防員解銬

分隊值班隊員看見溫男戴著腳鐐，嚇了一大跳，以為他是逃犯，經通報頭份派出所，員警到場確認身分無誤，隊員才放下心中大石，用破壞鉗輕輕一剪，困擾溫男多時的腳鐐就斷成兩截，溫男也不停向警消人員道謝。

據了解，溫男18日晚上從苗栗地檢署離開直到解鐐，算一算超過40個小時，溫男不願多談如何與腳鐐共處，警方研判，可能是穿著長褲蓋住腳鐐，才未引起他人側目。