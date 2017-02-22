02/21 大樂透頭獎連3摃

2017-02-22

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106019期大樂透，頭獎連3摃。昨晚開獎的第106044期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落苗栗縣三義鄉勝興村水美402號「伊甸發彩券行」。