網購糾紛打死人 9人到案

2017-02-22

〔記者李忠憲／台中報導〕買褲不給錢，引發殺機？台中市大雅區25歲男子陳惟新，因邱姓少年向他買褲子沒給錢，雙方相約談判，陳男卻帶來20多人圍堵、痛毆邱姓少年等3人，把張姓少年打到命危腦死，警方昨陸續逮捕9人，並追緝其他共犯，依殺人未遂等罪嫌偵辦中。

少年買褲沒付錢惹禍

這起暴力案發生於19日晚間，地點是在大雅區雅環路2段保齡球館旁，被陳嫌率眾打傷的3人，26歲賴姓男子輕傷，17歲邱姓少年傷重一度昏迷，16歲張姓少年顱內出血腦死，家屬已放棄急救。

豐原警方調查，疑似糾眾打人的陳惟新，與受傷3人均認識。陳男日前透過LINE群組出售總計6000元的數件褲子，邱少允諾購買，交貨後卻遲不給錢，雙方鬧得十分不愉快，19日邱少與陳男在電話中互相嗆聲，邱少主動約陳男談判，張少與賴男都認識陳男，當晚陪邱少前往，想當和事老調解，不料遭20多人分持10多支球棒痛毆。

豐原警分局表示，前晚陸續策動傳喚陳惟新等9嫌到案，並查扣1支行凶用球棒，上頭有明顯凹痕，足見力道之大，至於外傳雙方有感情糾紛，陳男與其他共犯均否認。

離譜的是，行凶的20多人，大多數彼此都不熟識，也不知打的是誰，警方正追緝其他10多名共犯，以釐清案情。