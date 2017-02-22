攀王永慶女婿名聲 假緬甸代表詐財被訴

2017-02-22

〔記者謝君臨／台北報導〕男子余政忠等5人共謀，自稱與王永慶女婿、設計師方國強熟識，再以「緬甸代表處」名義，向三蠡貿易公司董事長游昱喆、外勞仲介業者等行騙，另偽造香港匯豐銀行5億歐元信用狀，誘騙某企業投資50萬歐元未遂，不法獲利逾3000萬元；台北地檢署昨依詐欺等罪，將5人提起公訴。

不法獲利高達3000萬

檢調指出，5嫌除了余男，還包括羅羣耀、曾俊翰、盧柔辰、林建興。余、羅刻意將公司地址登記在方國強公司的同棟大樓內，再對外宣稱與方男熟稔犯案，去年10月檢調曾以證人身分傳喚方男，訊後請回；方國強隨即發表聲明表示，他不認識余政忠，與羅羣耀僅點頭之交，對於2人犯行毫不知情，為杜絕各方疑慮，對余、羅提出刑事告訴自清。

去年10月26日，檢調搜索余政忠辦公室，並約談余、羅2人到案，訊後依詐欺等罪，向法院聲押禁見余男獲准，羅男獲5萬元交保；去年11月，檢調再約談共犯曾俊翰、盧柔辰，訊後諭令2人各以10萬元交保。