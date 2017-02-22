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雙煞設局騙赴中 毒死越籍女富商

2017-02-22

〔記者陳冠備／彰化報導〕男子黃聖財與從事茶葉生意的越籍女子何翠玲有債務糾紛，前年9月，黃男涉嫌夥同友人陳濬承騙何女到中國洽商時，趁機下藥迷昏，洗劫財物後棄置山區，何女醒來後報警，仍因藥物併發中毒身亡；彰化地方法院昨依傷害致死罪判黃男15年、陳男12年徒刑。

彰化檢方指出，64歲黃男與42歲何女有12萬美元的債務糾紛，黃男於是夥同42歲友人陳男，佯稱介紹中國商人購買茶葉為由，約何女在廣東白雲機場見面，2人趁何女坐計程車時，拿出一瓶摻有強效安眠藥的飲料，表示能補血，何女不疑有他，喝下後陷入昏睡。

各判15年、12年徒刑

黃、陳2人將何女載往東莞市偏僻山區，洗劫身上500萬越南盾（約台幣7000元）、手表、戒指、白金鑲鑽、銀行卡等財物，隔天2人再循小三通返台。何女因體內藥劑效用引發多器官功能衰竭死亡。

中國公安檢具資料，請求兩岸司法互助，彰化地檢署檢察官姚玎霖受理偵辦後，請中國公安機關補強事證，彰化地方法院審理後認事證明確，依傷害致死罪判黃男15年、陳男12年有期徒刑。

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  • 黃聖財夥同友人陳濬承，騙越籍女子何翠玲赴中洽商。（資料照）

    黃聖財夥同友人陳濬承，騙越籍女子何翠玲赴中洽商。（資料照）

  • 黃嫌約何女在廣東白雲機場見面，伺機讓她喝下摻有強效安眠藥的飲料，並劫財棄置山區。（資料照）

    黃嫌約何女在廣東白雲機場見面，伺機讓她喝下摻有強效安眠藥的飲料，並劫財棄置山區。（資料照）

  • 黃聖財夥同友人陳濬承，騙越籍女子何翠玲赴中洽商。（資料照）

    黃聖財夥同友人陳濬承，騙越籍女子何翠玲赴中洽商。（資料照）

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相關關鍵字： 安眠藥 謀財害命 越南 雙煞
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