消基會前董座張智剛 偽造支付命令判刑

2017-02-22

〔記者王定傳／新北報導〕曾任中華民國消費者文教基金會董事長的律師張智剛，接受當事人委託司法訴訟案，但張接案後沒有提訴，還自行「做美勞」剪貼，偽造法院支付命令、收狀章等公文給當事人，新北地院斥責他身為執業律師，卻破壞人民對法律的信賴，依偽造文書罪，判處3年徒刑。

新北地院調查，8位當事人委託張智剛進行訴訟，其中1人委託2案，總計9案，張在這9案都有偽造文書行為，最早發生於97年間，胡姓女子委託處理與楊姓女子的押租金等問題，張沒提民事訴訟，竟偽造法院支付命令、開庭通知書等。

102年間，張接受藍姓女子委託，處理男友涉強盜案向法院聲請再審的程序，張同樣沒做，剪下法院收狀章，傳LINE給藍女謊稱已遞狀，事後還偽造卷宗封面，連審判長、法官、書記官都自行杜撰；103年，張受鄭姓男子所託，幫兒子對媳婦提出履行同居訴訟，張仍偽造法院收件章唬弄。

合議庭斥責，張智剛破壞人民對司法、法律信賴，考量張坦承犯行，並與大部分被害者和解，雖有拖延任務，仍替委任人完成訴訟官司，可見有悔意。

張在檢方偵查時證稱因擔任消基會董事長太忙所致，一審審理時認罪；張另被控背信、詐欺、恐嚇取財獲判無罪。