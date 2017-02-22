電話嗆情敵、阻救人 坐視男友輕生亡
2017-02-22
〔記者楊國文／台北報導〕女子邱逸婷8年前與張姓男子交往，張男另結新歡，提分手遭邱女拒絕，張男吞藥輕生昏迷，邱女竟打電話給張的新歡蔡女，嗆聲「妳願意離開他，我才願意救他」，邱女還一度阻撓送醫，致張男不治；高等法院更一審昨依違背義務的遺棄罪，判邱女1年半徒刑。
判決指出，35歲邱女10年前與大她2歲的張姓房仲店長交往同居，張男後來另結新歡。98年7月23日清晨5時，張男與邱女攤牌，坦承劈腿並提議分手，邱女拒絕，2人談判到下午1時無結果，張心情不佳，進入臥室吞下數種藥物。
高院重判1年半
邱女發現張男昏迷後未立即將人送醫，反而先打電話給情敵蔡女，表示張男要自殺，要蔡女離開張男，才願意救人，蔡女擔心張男安危，電話中口頭答應，再由友人陪同趕赴現場。
邱女不讓蔡女進屋，蔡女報案，消防人員到達時遭邱女以「張男在休息」為由，擋門3分33秒，邱女開門時，張男已因多重藥物中毒，出現腹瀉、口吐白沫及昏迷現象，送醫不治。
張男家屬指控邱女逼張男吞食藥物，檢方依殺人罪起訴；邱女辯稱不知張男吃這麼多藥，否則早將他送醫，且當時僅查問消防員身分，沒有阻撓。
台北地院認定，張男大量吞藥，消防人員抵達前已嚴重脫糞，送醫幾無救活機會，且查無遭邱女強灌藥物證據，依普通遺棄罪判邱女4月徒刑，全案上訴。
高院更一審認定，兩人為同居關係，應相互扶助及保護，但邱女對張男陷於無自救能力時，未給予防止死亡所需的扶助，觸犯違背義務的遺棄罪，加重判邱女1年半徒刑，還可上訴。
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