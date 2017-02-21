【民航局說法】空拍機闖禁區 最高罰150萬
2017-02-21
〔記者鄭瑋奇、陳炳宏、郭安家／台北報導〕空拍機誤撞101大樓，連行進中的汽車都遭空拍機撞擊，目前規範空拍機的中央法規主要是民用航空法，但該法關於空拍機專章尚未通過，須等待中央修法、授權地方才能因地制宜，訂定管制規定。
現有民用航空法規定，機場附近的禁航區、現航區內，空拍機不得進入，違者可開罰30萬至150萬元。民航局網站有國內機場周邊屬禁航區範圍，空拍機玩家上路前，應查明以免觸法挨罰。
「遙控無人機專章」草案 排隊等修法
民航局將進一步修正民航法並增訂「遙控無人機專章」，草案已報交通部，後續將經過行政院再送立法院。
民航局標準組長林俊良表示，修法是比照國外作法建立註冊制度，休閒用的機器重量達250克須註冊並觀看教育影片，了解操作注意事項；25公斤以上要考照，證明有操作能力。
一般休閒娛樂用的玩家，限制於白天使用，施放高度不得超過目視範圍、不得飛越人群上空、總統府與核電廠上空同屬於禁止區域；商業用途、法人或政府機關若要在夜間、集會遊行上空、視距外或高度400呎以上操作，必須經地方政府及民航局核准。
若空拍機重量超過規定未登記，或在合法區域使用但高度超過400呎遭舉發，可依民航法開罰6萬元；若玩家在非地方政府公告的區域操作，依法開罰3萬元。
國家通訊傳播委員會（NCC）則表示，一般空拍機是透過2.4G頻段電波遙控，依低功率射頻電機規範，需經NCC型式認證審驗通過，如發射電波模組沒經認證審驗，得依電信法第65條，除器材沒收外，還要罰鍰新台幣10萬到50萬元，並將追溯取得來源。
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