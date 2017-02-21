【玩家說法】缺乏安全觀念 事故頻傳

2017-02-21

〔記者余衡／新北報導〕國內空拍機玩家愈來愈多，2015年高雄大寮監獄挾持人犯案，有媒體使用空拍機捕捉畫面，一度惹毛嫌犯持槍射擊。

一名專業空拍機玩家說，空拍機能提供傳統攝影難以達成的遠距拍攝及空中鳥瞰，最常用來拍攝風景及街景，近來也有人用來拍攝運動競賽、錄製電視節目。

入門款約3萬起跳

玩家說，空拍機依據電池續航力、鏡頭解析度好壞、航行時的抗風性及最遠操作半徑等，售價因此高低有別，入門級平均每台約3萬元上下，若不想買成套販賣的消費級機型，也可採買零件，組成理想中的機型。

空拍機亂象頻傳，有玩家認為，智慧型手機及網路蓬勃發展，空拍機操作難度與取得門檻大幅降低，大賣場就能買到陽春型的空拍機，買回家就能立刻升空，但玩家僅看說明書就上路，缺乏安全觀念，才會事故頻傳。