自殺式攻擊汽車 咻～空拍機肇事逃逸

2017-02-21

引擎蓋被撞出凹痕

〔記者余衡、徐聖倫／新北報導〕21歲江姓男子開車行經新北市土城中央路，1架空拍機從天而降，直接飛撞他車子，引擎蓋被撞出明顯凹痕，他下車卻找不到肇事空拍機，也沒發現可疑玩家，研判玩家可能發覺闖禍，操控空拍機「肇事逃逸」，只好持行車影像記錄器畫面報警提告毀損，並PO網自嘲：「第1次去警局做筆錄，居然是被空拍機撞到！這是不是比刮刮樂中2000萬元機率還低？」網友則留言稱「有夠誇張」、「簡直是自殺式攻擊」，建議政府儘快立法管制空拍機。

江男前天傍晚開車行經永寧捷運站時，發現前方天空出現不明黑色物體，原以為是大型飛鳥，不明物體高度持續下降，並筆直朝他的車飛來，碰的一聲撞上右前方引擎蓋，才認出是空拍機。

肇事機 疑被遙控逃逸

江男猛踩煞車，後方汽機車差點撞上，他將車停靠路邊，下車去找空拍機，卻消失無蹤，也沒看到可疑玩家，詢問附近店鋪無人目擊，自己車子引擎蓋則被撞出一個明顯凹痕；江男研判，玩家可能發覺闖禍，操控空拍機急速飛走「肇事逃逸」。

江男拿行車影像記錄器畫面，向警方報案並提告毀損，事後將畫面上傳臉書「爆料公社」，挖苦自己「長這麼大，從來沒聽過看過遇過開車給飛在天上的空拍機撞的」，1名網友指認肇事機型疑為Parrot Bebop2（售價約2萬8000元）。

車主PO網 網友認出肇事機

現場並未發現空拍機殘骸，研判是玩家一時操作不當急墜撞車，後來飛離現場。警方正追查空拍機所有人。

新北市政府警察局交通大隊副大隊長許城銘表示，近年空拍機盛行，操作不當撞擊高樓時有所聞，不曾聽過撞擊行進中汽車，目前雖未禁空拍機航行鬧區高空，仍建議玩家以空曠地區為宜。