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目擊兇殺案 淡定伯照樣吃麵

2017-02-21

〔記者王冠仁／台北報導〕20歲羅男昨晨1點多，跟2名朋友到台北市遼寧街吃消夜，要結帳離去時，忽有4名黑衣男拿刀砍羅，羅雙臂各中一刀，犯案過程只有10多秒，行兇後隨即跳上2輛計程車離去。事發當下有名阿伯目擊過程，仍自顧自的坐在位子上吃麵，被網友封為「淡定伯」。有網友戲稱，「吃飯皇帝大，阿伯什麼都不怕」。

羅男送醫救治無大礙，他被砍後僅透露「我有欠錢」，但不願提告，也不配合調查。有網友目擊案發過程，拿手機拍攝上傳臉書，畫面中有名阿伯文風不動地坐在騎樓處用餐區吃麵，完全不顧剛才有當街砍人事件，救護人員到場時也只稍微回頭查看，繼續在座位上吃麵。

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  • （見圖，取自爆料公社臉書）

    （見圖，取自爆料公社臉書）

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