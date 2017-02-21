失主攔警找婚戒 正巧就是警撿到
2017-02-21
〔記者吳昇儒／新北報導〕香港李姓女子和未婚夫來台拍婚紗照，不慎在九份遺失刻有JA 1314字樣的0.5克拉求婚鑽戒（市價約7萬元），緊張攔下女警廖子晴求援，說巧不巧，這枚求婚鑽戒剛好被廖員拾獲，經比對無誤發還；李女心情猶如從地獄回到天堂，直呼「妳真的是我的恩人，我該怎麼感謝妳才好，真的好謝謝妳！」
李女表示，這是與男友在一起第1314天時的求婚鑽戒，他們打算今年完婚，特別來台拍婚紗，沒想到在九份卻把鑽戒給搞丟，在九份老街邊哭邊找了好幾趟都沒有結果，當下腦袋一片空白，正當要放棄時，看見女警廖子晴騎車經過，攔下詢問，竟找回婚戒，心情猶如從地獄回到天堂。
鑽戒要7萬 新人感謝恩人
瑞芳分局九份派出所警員廖子晴說，她前天在九份汽車路疏導交通時，看見地面有一個閃亮亮的「亮點」，撿起來發現是一枚戒指。她詢問店家有沒有人來找尋戒指，但無所獲，便將鑽戒拍照上傳分局通訊群組，請同事留意有無民眾遺失鑽戒。
巧合的是，廖員騎車沿途尋找失主時，被李女攔下，李女說掉了很重要的鑽戒，拜託警察幫忙；廖員反問有無戒指特徵及款式？李女拿出相機中戴婚戒的照片，告知員警款式，並且說明戒指環內刻有JA 1314，重0.5克拉。
廖員比對手上拾獲的鑽戒，特徵完全吻合，便帶李女及其未婚夫返回派出所依照程序發還鑽戒。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 婚戒
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 印度當紅女星遭挾持2小時 被輪姦拍裸照
- 八百壯士反年改 月領逾10萬退將領軍
- 鹿特丹網球賽》準爸爸松加 終結冠軍荒
- 發展石岡農作新特色 農友推廣種植銀耳、黑木耳
- 投縣農會賄選多 民進黨 ﹕檢警調卻不知
- 黨產會委員：馬英九沒有好好讀書
- 助連俞涵掃情傷 李國毅逼愛苗
- 波蘭女迷火影忍者 變日職業棋士
- 雲林再添三雞場染禽 新竹檢警追查棄死雞
- 有考慮選台北或台南？朱立倫被爆下一步...
- 海倫清桃離婚34天 不堪寂寞勾胸肌男返香閨
- 北部、東北部有雨 16縣市發布強風特報
- 〈廢核救家園〉福島核一收拾6年 反應爐測到530西弗
- 催台糖養豬場搬家 屏東縣府月底停水權
- 國軍掛「團體臂章」急喊卡 國防部又挨轟
- 228連假4天 國道夜間免費
- 成軍13年 開南棒球隊大專盃奪首冠
- 國民黨魁選戰》郝龍斌成立競選辦 吳敦義稱團隊準備好了
- 涉抄襲仍任校長 高教工會批教部袒護
- 紐西蘭幸福企業 全年休假無上限
- （嘉義）禽流感怕怕 業者籲落實設防護網
- 林明德踏查飲食 成《味在酸鹹之外》
- 《TAIPEI TIMES 焦點》DPP fails to secure farmers’ elections
- 解決缺工問題 招訓農業師傅
- Thomas Sabo 詮飾狂野非洲原力
- 善化茄拔天橋裂開 地方憂崩塌
- 艋舺青山宮地基掏空 灌漿搶救
- 《自由廣場》《金恒煒專欄》不談「個案」，司改個鬼！
- 安撫中國？富士康中國徵「青年軍」1.8萬人
- 44％民眾︰一例一休弊大於利
- 木村拓哉被爆養小三 還有私生子
- 02/21 各報重點新聞一覽
- Genesis公開賽奪冠 D.強森超車登球王
- 上班一族2月徵文─一例一休好或壞：
- 木蓮花開了 淡水楓樹湖粉嫩聚人氣
- 《國際現場》日本1月逆差96億美元
- 〈愛情黨羽〉透過吵架 看見他的真實
- 安倍內閣支持率 飆到六成六
- 自由談》剛好無助的鹹魚，期待翻身？
- 竹市南寮浮覆地 親子公園動工
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：失主攔警找婚戒 正巧就是警撿到
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分