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失主攔警找婚戒 正巧就是警撿到

2017-02-21

〔記者吳昇儒／新北報導〕香港李姓女子和未婚夫來台拍婚紗照，不慎在九份遺失刻有JA 1314字樣的0.5克拉求婚鑽戒（市價約7萬元），緊張攔下女警廖子晴求援，說巧不巧，這枚求婚鑽戒剛好被廖員拾獲，經比對無誤發還；李女心情猶如從地獄回到天堂，直呼「妳真的是我的恩人，我該怎麼感謝妳才好，真的好謝謝妳！」

李女表示，這是與男友在一起第1314天時的求婚鑽戒，他們打算今年完婚，特別來台拍婚紗，沒想到在九份卻把鑽戒給搞丟，在九份老街邊哭邊找了好幾趟都沒有結果，當下腦袋一片空白，正當要放棄時，看見女警廖子晴騎車經過，攔下詢問，竟找回婚戒，心情猶如從地獄回到天堂。

鑽戒要7萬 新人感謝恩人

瑞芳分局九份派出所警員廖子晴說，她前天在九份汽車路疏導交通時，看見地面有一個閃亮亮的「亮點」，撿起來發現是一枚戒指。她詢問店家有沒有人來找尋戒指，但無所獲，便將鑽戒拍照上傳分局通訊群組，請同事留意有無民眾遺失鑽戒。

巧合的是，廖員騎車沿途尋找失主時，被李女攔下，李女說掉了很重要的鑽戒，拜託警察幫忙；廖員反問有無戒指特徵及款式？李女拿出相機中戴婚戒的照片，告知員警款式，並且說明戒指環內刻有JA 1314，重0.5克拉。

廖員比對手上拾獲的鑽戒，特徵完全吻合，便帶李女及其未婚夫返回派出所依照程序發還鑽戒。

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  • 婚戒。（記者吳昇儒翻攝）

    婚戒。（記者吳昇儒翻攝）

  • 李女（中）和未婚夫感謝女警廖子晴（右）拾獲婚戒。（記者吳昇儒翻攝）

    李女（中）和未婚夫感謝女警廖子晴（右）拾獲婚戒。（記者吳昇儒翻攝）

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