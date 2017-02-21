拍扁麵包師指A錢 乾姊控誹謗

2017-02-21

〔記者黃建華／高雄報導〕拍前總統陳水扁散步影像的的麵包師傅黃士福，日前被爆出私下向網友求助金援，最後他出面道歉，並離開去年開張的烘焙坊。黃士福18日出面表示，自己賣麵包一毛錢都沒拿到，每天營業額最差僅300元，錢都進了「乾姊」國民黨中央委員王友蘭的口袋；對此，王女嚴詞否認，昨天並前往高雄地檢署按鈴，怒告黃涉嫌誹謗、妨害名譽。

黃士福向媒體指出，當初王女只拿出10萬元，其他開銷都是他自付，收入卻一毛錢也沒拿到，希望王女能返還他先前代墊的14萬元材料費，也希望王女將中華統一促進黨總裁張安樂所捐的25萬元還給他。

對於黃士福的指控，王女提告並回應「自己到底私吞什麼？做生意要輸得起，大家都在幫你，幫到最後要擔屎，哪有這種工作？」「說謊第一名，無可救藥」。