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北部、東北部有雨 16縣市發布強風特報 小黃擦撞機車 女騎士流滿地血命危
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搶養生館18000 一毛沒花就被逮

2017-02-21

〔記者方志賢／高雄報導〕高市劉姓男子因車禍需錢修車，見三民區某越式養生館生意不錯，前天凌晨夥同朱姓友人分持改造手槍行搶，搜刮現金時不慎槍枝走火開了一槍，差點打中一旁女服務生，嫌犯搶走1萬8000元後逃逸，沒想到錢還來不及花，8小時後就被逮。

警方表示，35歲劉姓男子（有槍砲、毒品及傷害等前科）無業，幾天前發生車禍，修理車輛急需用錢，找來33歲朱男（有妨害公務等前科）幫忙，前天凌晨3時30分許，持2把改造手槍行搶三民區九如二路某越式養生館。

槍枝走火 險擊中女服務生

警方說，2名搶嫌持槍進入養生館，先控制店內2名女服務生，劉嫌則持槍挾持其中一名女服務生到櫃檯搜刮了1萬8000元，行搶過程劉嫌的手槍不慎走火開了一槍，差點擊中一旁女服務生，女服務生也嚇了一跳。

案發後，警方調閱監視畫面，發現2名搶匪戴全罩式安全帽、口罩，作案機車車牌以膠帶覆蓋，警方擴大調閱監視器，才查出歹徒騎乘機車車牌，鎖定劉、朱2男涉有重嫌。

警方在案發後8小時於高市鼓山區裕誠路拘提劉嫌，查扣改造手槍2把、彈匣3個、子彈91發、作案手套1雙、作案衣褲及贓款1萬8000元等證物，並循線於前鎮區將朱嫌拘提到案。

劉、朱2嫌坦承犯案，搶來的贓款還未朋分，而警方查扣的2把槍枝是透過網路向不知名賣家購得。全案依強盜及槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。

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  • 警方於前鎮區將朱嫌拘提到案。（記者方志賢翻攝）

    警方於前鎮區將朱嫌拘提到案。（記者方志賢翻攝）

  • 2搶匪持槍行搶養生館時，劉 嫌（箭頭處）的改造手槍不慎走火差點擊中一旁女服務生。（記者方志賢翻攝）

    2搶匪持槍行搶養生館時，劉 嫌（箭頭處）的改造手槍不慎走火差點擊中一旁女服務生。（記者方志賢翻攝）

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