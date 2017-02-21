女童遭猥褻 怒眼透露伯公敗行

2017-02-21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕55歲陳姓男子身為7歲女童小娟（化名）的伯公，竟趁小娟母親外出工作，拜託照顧小娟之際，趁機兩度猥褻小娟，事後小娟不敢靠近、直視陳男，且流露出憤怒眼神，家人發現後報警揪狼，新竹地院依猥褻幼女罪判刑8月。

法官調查，陳男與小娟家比鄰而居，104年9月，小娟母親外出工作，託陳男照顧孩子，陳男竟仗著小娟畏懼其權勢、不敢抗拒，在床上隔著外褲，伸手撫摸她的陰部2次。事後小娟看見陳男會害怕，不敢靠近及直視，且流露出憤怒的眼神，小娟外婆發覺有異狀，報警偵辦。

法官認為，陳男身為伯公，於小娟母親外出工作、委託代為照顧之際，不思妥善照顧，反而趁機猥褻，嚴重違背倫常，造成小娟心理受創與家人莫大精神困擾，且犯後迄今未得到小娟與母親的寬恕。

儘管陳男一直請求給予緩刑，但法官認為，全案在檢警調查時，陳男均否認犯行，直到起訴後在地院審理階段才坦承，加上未與小娟家屬和解，因此不予緩刑。