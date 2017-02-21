惡男不甩緩起訴 與少女嘿咻害流產

2017-02-21

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市黃姓裝潢工人與未滿16歲少女發生性行為獲緩起訴，不料緩起訴期間，又與未滿14歲的國二少女「嘿咻」3次，害少女下體大量流血，疑似流產，學校老師詢問後通報警方，高雄地方法院昨將黃男判刑1年，之前的緩起訴也將被撤銷，黃男恐難逃牢獄之災。

判決指出，19歲黃男高職畢業、未婚，平日從事裝潢業，先前就曾與少女發生性行為，獲檢方緩起訴，為期1年。不料緩起訴期間，黃男不思悔改，又利用交友通訊軟體「BeeTalk」認識一名國二少女，雙方於去年1月成為男女朋友，黃男不顧少女當時僅13歲8個月大，不久就在他住處發生3次性行為。

不知悔改 難逃牢獄

詎料，少女偷嘗禁果後疑似珠胎暗結，月經未來，去年3月間，少女在校感覺身體不適，下體並大量流血，疑似流產，校內老師詢問後通報婦幼警察隊，將黃男依違反兒少法與妨害性自主罪嫌送辦。

黃男在法官審理時辯稱少女謊稱已滿15歲，但少女表示「第一次見面就有告訴對方真實年齡」，由於黃男在緩起訴期間犯案，法官認為他不知悔改，將他判刑1年，不得易科罰金。

由於黃男已被判刑，檢方在接獲法院通知後，將撤銷原先的緩起訴處分，重新偵查、起訴，黃男恐難逃牢獄之災。