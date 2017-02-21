| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北部、東北部有雨 16縣市發布強風特報 小黃擦撞機車 女騎士流滿地血命危
 首頁 > 社會

惡男不甩緩起訴 與少女嘿咻害流產

2017-02-21

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市黃姓裝潢工人與未滿16歲少女發生性行為獲緩起訴，不料緩起訴期間，又與未滿14歲的國二少女「嘿咻」3次，害少女下體大量流血，疑似流產，學校老師詢問後通報警方，高雄地方法院昨將黃男判刑1年，之前的緩起訴也將被撤銷，黃男恐難逃牢獄之災。

判決指出，19歲黃男高職畢業、未婚，平日從事裝潢業，先前就曾與少女發生性行為，獲檢方緩起訴，為期1年。不料緩起訴期間，黃男不思悔改，又利用交友通訊軟體「BeeTalk」認識一名國二少女，雙方於去年1月成為男女朋友，黃男不顧少女當時僅13歲8個月大，不久就在他住處發生3次性行為。

不知悔改 難逃牢獄

詎料，少女偷嘗禁果後疑似珠胎暗結，月經未來，去年3月間，少女在校感覺身體不適，下體並大量流血，疑似流產，校內老師詢問後通報婦幼警察隊，將黃男依違反兒少法與妨害性自主罪嫌送辦。

黃男在法官審理時辯稱少女謊稱已滿15歲，但少女表示「第一次見面就有告訴對方真實年齡」，由於黃男在緩起訴期間犯案，法官認為他不知悔改，將他判刑1年，不得易科罰金。

由於黃男已被判刑，檢方在接獲法院通知後，將撤銷原先的緩起訴處分，重新偵查、起訴，黃男恐難逃牢獄之災。

廣告
  • 圖為高雄地方法院。（資料照）

    圖為高雄地方法院。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 緩起訴
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：惡男不甩緩起訴 與少女嘿咻害流產


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.