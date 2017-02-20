女博士生控師蹂躪 要國賠300萬落空

2017-02-20

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕某國立大學女博士生小玲（化名）控訴，遭指導教授強行喇舌、指侵，師母還痛斥她是小三，她不堪壓力被迫休學，因此請求校方應依國家賠償法，賠償她精神慰撫金300萬元。新竹地院法官認為教授的行為屬職務範圍外情事，與公務員身分無關，全案駁回；小玲已另提起民事訴訟求償，法院審理中。

小玲指控，指導教授對她是否能繼續博士研究握有生殺大權，102年9月她被教授叫到辦公室，突然遭緊抱喇舌，教授並隔著衣服撫摸她，她驚嚇不已，教授卻說：「我一直都很喜歡妳，出國起床第一個就想到妳！」

由於知道教授已婚，小玲痛罵：「你跟我說這些會下地獄！」隨後趕緊離去。事後教授又在研究室再次舌吻及撫摸小玲，小玲抗拒說：「不要，不行！我性冷感！我沒辦法！」教授不理會，還對小玲指侵。

事後教授因妻子得知他追求小玲，要她休學，當天小玲還接到師母電話，痛斥她是勾引人夫的小三。經向學校性別平等教育委員會申訴，調查認定教授逾越師生分際，違反教師專業倫理，成立性騷擾，建議解聘。

小玲身心重創，教授卻要求研究所所長試圖搓掉本案，要她不要再申訴，她因備受壓力與同學間異樣眼光，無法繼續學業，只能休學，因此請求校方應依國家賠償法，賠償她精神慰撫金300萬元。

法官調查，國立大學教授雖是公務員，然屬職務範圍外的行為與公務員身分無關，就算有性侵女博士生，也不是執行職務行使公權力的行為，因此請求國家賠償即無理由，予以駁回。