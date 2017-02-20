恆春「好嬸」 爆頭慘死工寮
2017-02-20
〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣恆春鎮74歲、人稱「好嬸」的江姓老婦，被發現陳屍山中工寮的躺椅上，她左手臂疑為阻擋80公分長的木棍，因此骨折，頭部更被打到皮開肉綻，檢警發現老婦曾因土地問題與人起爭執，研判遭凶殺。
警方調查，江姓老婦住屏東縣恆春鎮大光里後壁湖畔，每天早上9點都會到1公里外的農地工作，前天卻反常，到晚上都未回家，她的小兒子前往農地工寮，發現母親仰躺在躺椅，滿臉是血，失去生命跡象，趕緊報案。
警方前晚8點到現場，發現老婦疑似被木棒攻擊頭部致死，沾染血跡的木棒被丟在老婦身上，已將木棒送驗血跡是否與老婦DNA相符。
檢察官昨相驗，研判老婦遭凶殺，檢警發現，老婦左手臂疑為阻擋80公分長的木棍擊打而骨折，頭部更被打到凹陷皮開肉綻，傷口長達8公分，濺得滿臉是血。
家屬透露，老婦素未與人結怨，不過曾聽聞老婦自述，因土地問題與人起爭執。檢警正過濾死者生前交往及金錢往來情形，追查可疑人事物。
案發的工寮離大馬路不遠，但須從後方山頭小路進入，十分隱蔽，且有養狗，老婦依然遭毒手，引起當地騷動，因該處小路無監視器，檢警為掌握證據，在不到10坪的工寮內，花逾2小時採證及相驗。
警方調閱監視器畫面，發現老婦前天上午9點28分騎紅色機車，著淺色防曬帽及上衣外出的最後身影。
鄰居︰江婦和善 作息單純
江婦常與鄰居分享栽種的農產，附近居民對他們眼中的「好嬸」遇害，感到難過與不捨。
當地居民表示，老婦的丈夫去年過世，育有1女2男，作息單純，除定期帶著患有身心障礙的大兒子就醫拿藥外，其他時間幾乎都在農作，她種的白蘿蔔、玉米盛產時，還會請鄰居來採摘，居民都以「好嬸」形容其為人，無法接受她竟遭人殺害。
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