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警國道酒駕肇事 金蟬脫殼想溜被逮

2017-02-20

撞前車又害後車追撞

〔記者張瑞楨、蘇孟娟、顏宏駿／綜合報導〕台中市警局第三分局警備隊警員鄭光哲喝得醉醺醺，昨晨竟開車上國道，追撞貨櫃車後，因沒開警示燈，又害2輛車遭波及，鄭員酒測值高達1.13毫克，他闖禍後，與被害車主發生拉扯，企圖掙脫上衣「金蟬脫殼」想落跑，他被國道警方制伏後，嘴裡卻嚷著「我不會動，不要抓我」，最後赤裸上半身跌坐地上，醜態百出，警方依公共危險罪嫌送辦，三分局也將他調職並函送懲

戒。

鄭員被調職 函送懲戒

警方調查，46歲的鄭光哲原任職中市三分局健康派出所，因有酗酒習性，被調至警備隊列管，鄭員昨休假，他心情差借酒澆愁，從彰化縣溪湖鎮住處，開車到台中市找朋友，不料剛開上國道1號埔鹽系統交流道不遠，凌晨零時29分，就在北上207.7公里處撞上前方的貨櫃車。

鄭員把車停在外線車道與路肩間，沒開警示燈，也沒放警示標誌，導致後方車撞上掉落物（零件）底盤受損，另1輛貨車也追撞鄭員的車子，鄭員見狀想逃離現場，2名車主氣得抓住他。

鄭員想溜 被2車主抓住

鄭員的荒唐行為全被車主拍下，並上傳臉書社團，拍攝者指出，鄭員「酒駕車禍想跑走被抓住」，「滿身酒味還想跑走，而且還想動手，真夠王八蛋！幸好大車（貨車）駕駛幫忙抓。」

錄影畫面顯示，鄭員當時被2名車主拉住，他嚷著「我不會跑」、「我不會動，不要抓我」，車主抓住他的衣服，他卻不斷掙扎，還掙脫上衣，赤裸上半身想逃離，並一度摔倒地上，國道警察馳抵見他醉醺醺，將他摔倒壓制逮捕。

國道警察第3隊交通組長賴協駿表示，鄭員的酒測值超標許多，貨櫃車駕駛為0，懷疑為酒駕肇禍。

台中市警局三分局指出，鄭員昨被依公共危險罪嫌移送地檢署，三分局則追究行政責任，移送公務員懲戒委員會議處與調職處分。

鄭員曾於臉書寫下「雄心壯志從警，驕傲警界生涯」，對照他酒駕知法犯法，格外諷刺。

三分局指出，鄭員有酗酒習性被列管，長官一再叮嚀他不可酒駕，甚至在他休假時，還傳簡訊提醒他「喝酒不開車」，他仍犯下此錯誤，只能「依規定程序處置」。

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  • 鄭員想逃跑，被車主抓住，赤裸上半身在路肩與車主拉扯摔倒，被警逮捕。（記者張瑞楨翻攝自「爆料公社」）

    鄭員想逃跑，被車主抓住，赤裸上半身在路肩與車主拉扯摔倒，被警逮捕。（記者張瑞楨翻攝自「爆料公社」）

  • 鄭員曾於臉書中寫下：「雄心壯志從警，驕傲警界生涯」，顯得諷刺。 （記者張瑞楨翻攝自臉書） 鄭員的車頭撞爛，他停車卻沒開警示燈，導致2車遭波及。（記者張瑞楨翻攝自「爆料公社」）

    鄭員曾於臉書中寫下：「雄心壯志從警，驕傲警界生涯」，顯得諷刺。 （記者張瑞楨翻攝自臉書） 鄭員的車頭撞爛，他停車卻沒開警示燈，導致2車遭波及。（記者張瑞楨翻攝自「爆料公社」）

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