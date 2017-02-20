清境奔羊節 帶頭馬狂奔撞遊客
2017-02-20
〔記者佟振國／南投報導〕「啊！馬撞人！」南投縣仁愛鄉清境農場昨舉辦奔羊節活動，疑似率領羊群的馬匹，因綿羊群衝撞受驚嚇，失控脫韁於觀山步道狂奔，來自高雄的吳女被撞到，造成頭臉、四肢多處擦挫傷、疑似腦震盪，還斷了1顆牙，幸無生命危險，憶及驚險一瞬間，她心有餘悸。
高雄女腦震盪、斷門牙
清境農場昨舉辦奔羊節活動，上午9時許先在青青草原進行綿羊秀，10時30分移師至觀山牧區，集結99隻綿羊展開重頭戲「萬羊奔騰」，讓遊客體驗牧羊樂。
但活動登場前，在羊群前領隊的馬匹疑似被羊群衝撞受驚，不斷躍起後踢，馬匹失控掙脫後狂奔，遊客見馬狂奔而來紛紛閃避，吳姓女遊客背對馬匹，不知大禍臨頭，被馬撞個正著，當場倒地不起，馬匹衝過頭一度折返，在場遊客大聲斥喝把馬趕走，吳女的家人趕緊報案叫救護車送醫，留院觀察後下午已出院。
清境農場表示，奔羊節已舉辦第11年，馬匹也會參加奔羊活動，遊客入園都有投保公共意外險，委外廠商也願協助後續理賠事宜，對遊客被馬撞傷深表歉意，未來會加強注意。
被綿羊群撞到 受驚出後腿
馬術秀陳姓業者指出，撞人的馬匹是8歲母印地安花馬，生性溫馴，突然失控可能是綿羊群撞到牠，馬受驚出後腿，馬匹上的表演者不穩落馬，未即時拉住，馬的習性是受到驚嚇後要奔回馬廄，因步道寬度不足，才會撞到遊客。
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