租車糾紛 圍捕女駕駛搞得像抓槍擊要犯

2017-02-20

警力被濫用 報案人送辦

〔記者陳建志、鄭景議／綜合報導〕羅姓男子17日將車交給台北某租車公司出租，當晚潘姓女子承租，原本隔天晚間10點就要還車，卻因是否續租雙方認知不同，羅男18日晚依車上GPS定位追到台中，昨晨報案稱車子失竊，線上20名警察趕往汽車旅館圍捕，帶著家人投宿的潘女，看到大批員警一臉錯愕，不解已告知續租卻被當成偷車賊，對被搞得像緝捕槍擊要犯很不滿，至於濫用警力的羅男則被警方依誣告罪嫌送辦。

昨凌晨0點7分，台中市警局第4分局勤務中心接獲羅男（37歲）報案，表示車子失竊，還提供車子在台灣大道、文心路行駛的GPS定位路線，最後告知車子開進南屯大墩六街的汽車旅館內，警方得知是贓車，指揮線上警力攔截圍捕，不到5分鐘，20名警力趕抵南屯這家汽車旅館，民眾都以為在圍捕要犯。

出動20警 「怕遇贓車衝撞」

警方確認車子在某間客房車庫內，共有4大2小6人投宿，因不清楚投宿者身分不敢大意，在旅館人員協助下請投宿民眾開門，帶著小孩投宿的潘女看到大批荷槍實彈員警一臉錯愕，得知是租車沒還被當賊頻喊冤，對被車行搞得像是十大槍擊要犯很不滿。

潘女表示，已打電話給車行，告知要延期續租，車行還表示，隔天早上9點要告訴她匯款帳號，才會安心繼續開著車和家人旅遊，不知怎麼會變成這樣，當場和羅男、車行人員起口角，最後經協調，車子由羅男開走。

原以為是失竊案件的員警，才知根本是民事租賃契約糾紛，羅男明知只是租車未還，卻謊稱車子失竊，明顯濫用警力，依誣告罪嫌將他送辦，羅男則稱，不知處理程序，才報案說車子被偷。

警方還說，羅男將自用車私下交由車行出租，已違反公路法規定，將會通知監理單位裁罰。

至於警方出動大批警力，搞得像逮捕槍擊要犯，台中市警局第4分局大墩派出所周景彬所長表示，羅男告知車子被偷，還在路上行駛，因查緝贓車過程常遇嫌犯衝撞脫逃，才通報鄰近巡邏警力加入圍捕，羅男知道車子由潘女承租，若未按時歸還，需依正常程序提出侵佔告訴，而不是為了急著把車找回卻謊報失竊。