拍扁麵包師 與乾姊翻臉

2017-02-20

〔記者蔡清華／高雄報導〕拍扁麵包師黃士福開店風波不斷，被爆私募款後，生意做不下去，與乾姊合開麵包店，因資金爭議鬧翻，他指控，一路幫他的乾姊王友蘭侵吞合資款項，王女反控他不老實，要告他妨害名譽。

麵包師黃士福日前被爆向臉書好友募款，公開道歉關店歇業後，又指稱，身為國民黨中央委員的「乾姊」王友蘭，只拿出10萬元，其他都是他獨自支付所有開銷，賣出的麵包，他一塊錢也沒拿到，全進了「乾姊」荷包，要求還他14萬材料費，及「白狼」張安樂捐給他的25萬元，讓他重新創業。

王友蘭昨公布帳目，指黃士福很不老實，不只瞞著她對外募款，竟反過頭來咬她私吞帳款，讓她徹底心寒，決定今控告黃士福誹謗、妨害名譽。黃士福昨晚回應表示，請王不要再說謊了，樂見她上法院提告。

王友蘭說，早在10幾年前她參選過高雄市議員，當時黃士福的父親常來幫忙，成了服務處的志工。後來黃父因病臥床不吃飯，黃打電話給她，請她來探視病重的父親並勸他吃飯，黃家3個兒子跪在她面前感謝她，讓她很感動，黃父往生後，她就把黃當成乾弟弟般照顧。