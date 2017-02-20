尾隨驚嚇女童 板橋電梯惡狼落網
2017-02-20
辯稱要借錢 被尖叫嚇跑
〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋17日發生小六女童疑遭猥褻案，被害女童返家時，遭陌生男子拉進電梯，女童極力反抗，尖叫聲嚇跑歹徒，警方昨傍晚逮捕高姓男子。他堅稱沒錢買東西給女友的小孩吃，認為女童年幼可欺，才會拉扯女童想找她「借錢」，否認有猥褻意圖。
雖然女童證稱「未遭亂摸」，但警方查出，高嫌曾出言恐嚇「別亂動，再動妳會沒命！」並強掩口鼻造成女童受傷，但女童不停掙扎、尖叫，電梯回到1樓時引來其他住戶注意，高嫌遂拔腿逃逸，全案依妨害自由、恐嚇、傷害及搶奪未遂移送。
打零工、洗車維生
警方調查，31歲高男有詐欺等前科，他供稱目前沒有固定工作，只能靠幫人洗車及工地打零工維生，還需負擔女友及女友的3歲女兒生計，缺錢時曾多次向親友借錢，在外欠了不少錢。
警方指出，17日晚間8點多，女童從安親班放學返家，途中被高嫌盯上尾隨，跟著女童搭電梯至5樓，見女童準備走出電梯，高嫌伸手將她強行拉回電梯，並按下1樓，女童極力反抗，兩人在電梯內發生拉扯，女童披頭散髮、近30秒時間不斷尖叫反抗，待電梯來到1樓，高嫌奪門逃逸。
女童驚嚇向家人哭訴，熱心住戶將相關監視器畫面貼上臉書社團，要大家一起揪惡狼，警方連日追查，鎖定高嫌涉案重大，昨傍晚在租屋處外逮捕他，當時高嫌身上僅有現金200多元。
女友女兒多日未進食
高嫌供稱，因為女友的女兒多日未進食，他見女童獨自1人，於是尾隨想找時機開口借錢，見女童即將離開電梯，情急下才會伸手強拉，並未想猥褻女童或擄人的意圖，堅稱「我只想向她借錢，沒有要對她做什麼」，犯案後因家中沒電視及網路，不知外界將他當成色狼。
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