| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

尾隨驚嚇女童 板橋電梯惡狼落網

2017-02-20

辯稱要借錢 被尖叫嚇跑

〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋17日發生小六女童疑遭猥褻案，被害女童返家時，遭陌生男子拉進電梯，女童極力反抗，尖叫聲嚇跑歹徒，警方昨傍晚逮捕高姓男子。他堅稱沒錢買東西給女友的小孩吃，認為女童年幼可欺，才會拉扯女童想找她「借錢」，否認有猥褻意圖。

雖然女童證稱「未遭亂摸」，但警方查出，高嫌曾出言恐嚇「別亂動，再動妳會沒命！」並強掩口鼻造成女童受傷，但女童不停掙扎、尖叫，電梯回到1樓時引來其他住戶注意，高嫌遂拔腿逃逸，全案依妨害自由、恐嚇、傷害及搶奪未遂移送。

打零工、洗車維生

警方調查，31歲高男有詐欺等前科，他供稱目前沒有固定工作，只能靠幫人洗車及工地打零工維生，還需負擔女友及女友的3歲女兒生計，缺錢時曾多次向親友借錢，在外欠了不少錢。

警方指出，17日晚間8點多，女童從安親班放學返家，途中被高嫌盯上尾隨，跟著女童搭電梯至5樓，見女童準備走出電梯，高嫌伸手將她強行拉回電梯，並按下1樓，女童極力反抗，兩人在電梯內發生拉扯，女童披頭散髮、近30秒時間不斷尖叫反抗，待電梯來到1樓，高嫌奪門逃逸。

女童驚嚇向家人哭訴，熱心住戶將相關監視器畫面貼上臉書社團，要大家一起揪惡狼，警方連日追查，鎖定高嫌涉案重大，昨傍晚在租屋處外逮捕他，當時高嫌身上僅有現金200多元。

女友女兒多日未進食

高嫌供稱，因為女友的女兒多日未進食，他見女童獨自1人，於是尾隨想找時機開口借錢，見女童即將離開電梯，情急下才會伸手強拉，並未想猥褻女童或擄人的意圖，堅稱「我只想向她借錢，沒有要對她做什麼」，犯案後因家中沒電視及網路，不知外界將他當成色狼。

廣告
  • 高姓男子辯稱沒有性侵、擄人的意圖，只是想要借錢。不過受害女童在過程中飽受驚嚇。（記者余衡翻攝）

    高姓男子辯稱沒有性侵、擄人的意圖，只是想要借錢。不過受害女童在過程中飽受驚嚇。（記者余衡翻攝）

  • 經過警方與社區民眾的努力，惡狼（白衣者）昨天落網。（記者余衡翻攝）

    經過警方與社區民眾的努力，惡狼（白衣者）昨天落網。（記者余衡翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 尾隨女童 電梯惡狼
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：尾隨驚嚇女童 板橋電梯惡狼落網


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.