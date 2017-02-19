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艷婦落網卸妝…被害人嚇很大

2017-02-19

〔記者吳仁捷／新北報導〕女迷魂盜鄭碧雲17年前是47歲的美魔女，靠著美色引誘被害人去跳舞，趁隙下藥劫財，有2人昏迷情況嚴重送醫，鄭女歷經牢獄後未得教訓，竟以64歲之齡，再度扮演迷魂女犯罪；被害人林男說，鄭女化妝後，「感覺長得還不錯」，等到落網看到她的素顏，才驚覺「差很大」。

板橋警方說，89年12月間，鄭女自稱「李曉君」，報名參加聯誼活動，結識鄭姓、邱姓、林姓3名男子及1名顏姓女子，5人結伴到台北市懷寧街舞廳跳舞，鄭女趁眾人去拿調味品或如廁等空檔，在外食餐點中摻入迷藥，4名被害人食用後，陸續頭暈、昏迷，鄭女趁機洗劫4人身上的現金和金飾。

情況較嚴重的顏女先被送醫，鄭男聚會後要去松山機場搭機，在機場昏迷也送醫。北市警中山分局循線查獲鄭女犯案，將她移送法辦，92年間鄭女遭判刑2年入獄。正因鄭女早有類似犯案紀錄，這次又再度犯下雷同案件 ，且不認罪，檢察官將她聲請羈押禁見獲准。

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  • 鄭女洗劫林姓工程師的關公金項鍊。（記者吳仁捷翻攝）

    鄭女洗劫林姓工程師的關公金項鍊。（記者吳仁捷翻攝）

  • 鄭女還將金項鍊送給男友配掛。（記者吳仁捷翻攝）

    鄭女還將金項鍊送給男友配掛。（記者吳仁捷翻攝）

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