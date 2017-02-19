父子未繫安全繩 一失足再無法挽回

2017-02-19

〔記者王榮祥、黃良傑／高雄報導〕高雄昨天傳出父子高空懸掛帆布，不慎摔落的2死意外，常承攬政治、形象廣告的帆布輸出商「小馬」表示，帆布有重量、又在高處架設，施工必有風險，他常在現場看，也知道流程，但總覺得很恐怖，建議一定要做好安全措施。

昨天的意外，高市勞工局初判是未勾掛安全纜繩造成。小馬說，架設大型帆布大概有兩種方式，即高空車與蜘蛛人，高空車每趟約需一萬元，部分廠商為節省支出，大多選擇以人力方式，亦即俗稱蜘蛛人的做法，由穿戴安全裝備的人員爬上高處處理。

小馬指出，為節省成本、提高效率，包商或工人有時會便宜行事，只帶簡單裝備就上工，或在颱風來臨前的危險時刻回收。他認為，作業人員一定要依照步驟，做好安全防護，工人也應該要投保。

高市勞工局則表示，廣告招牌架設、吊掛風險高，向來是勞檢重點，今年至今，全市共稽查12場次，有1件重大違規，遭罰6萬元。