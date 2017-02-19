父子5樓掛看板 遭帆布掃落雙亡
突颳強風 翻動大帆布
〔記者黃良傑、王榮祥／高雄報導〕高市郭姓父子昨進行吊掛大幅帆布看板時，疑因強風吹動帆布打中2人，2人又未勾掛安全繩纜，不慎自5樓高空墜地雙亡，郭妻趕來望著丈夫、兒子屍體，痛不欲生。
警方調查，從事高空廣告看板懸掛工程的郭男（60歲）與兒子（33歲），昨於中華、五福路圓環旁5樓建物，一起登上5樓外牆處，懸掛民進黨立委趙天麟的形象看板，吊車先掛好上端的廣告布幕，再交由郭姓父子接手，繫綁下端部分固定，原已完成七成工作，疑因一陣大風強襲帆布，站在外牆鐵架上的父子被帆布打中，站立不穩而墜落，頭部撞地，當場死亡。
墜樓處是前金熱鬧商區，巨大聲響嚇壞路人和商家。一名目擊工人說，當時正要上去協助，就聽到兩聲巨響，沒想到一起打拚多年的好友父子，就這樣慘死。
趙天麟宣布 看板全撤掛
據了解，郭男從事外牆架設廣告看板10多年，昨天施作的是趙天麟的形象看板。趙天麟表示，他與郭男相識10多年，高雄氣爆造成上百戶民宅受損，郭家父子義無反顧投入災區服務，用回收的帆布、鐵線、鋼釘，協助災民修補屋頂。
今年初，趙天麟曾向高雄市長陳菊表達投入高雄市長黨內初選的意願。趙天麟說，這起不幸讓他痛心疾首，他宣佈尚未上架的大型看板不再掛設，已經掛設的也將全數撤下。
一次失去2至親 婦崩潰
郭妻昨得知丈夫和兒子同亡，哀痛不已。她說，婚後育有1子2女，丈夫從事外牆看板懸掛10多年，令她提心弔膽、壓力好大，不料兒子自科大畢業後，找工作不順，說要跟爸爸做這行，她反對且苦勸無用，只有逼自己不去想，兒子一做4年多，沒想到，這次竟失去2個最親的家人，郭妻崩潰痛哭，旁人為之鼻酸。
曾勸兒 別跟爸爸做同行…
事發後，發現父子只有一人配戴安全帶，但未勾掛在看板鐵架上，高雄市政府勞檢處在事發頂樓發現工具包，內有未拿出使用的安全帶。
依規定，高空作業的勞工，應設置足夠強度的安全帶錨錠，或裝置安全的母索，以供妥實勾掛安全帶，但就現場看板的所有鐵架來看，並沒有勾掛安全帶的痕跡。
警方與勞檢處研判，父子2人施工時，分別站在看板外牆投射燈的鐵架上，疑為方便移動，均未勾掛鐵架，懷疑是造成這場嚴重工安意外的主因。
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