2017-02-19

〔記者鄭琪芳／台北報導〕昨晚開獎的第106000014期大福彩，頭獎摃龜，獎金1.93億元累入下期。昨晚第106000042期今彩539，頭獎2注中獎，各得獎金800萬元，獎落嘉義縣朴子市光復路82號「歡喜台灣彩券行」、花蓮縣花蓮市德安一街87號「金鑫商行」。