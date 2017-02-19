奪廟產 殺住持未遂 惡檢顏漢文入監

2017-02-19

〔記者黃良傑／高雄報導〕前台南地檢署檢察官顏漢文奪取高雄金山寺廟產，夥同退休莊姓警員等8人，籌劃駕車衝撞、持槍突襲等方式殺害金山寺住持釋圓塵未果，經最高法院依殺人未遂等罪重判14年10月，褫奪公權7年確定，昨天發監執行。

顏漢文住所位於高雄，高雄地檢署受屏東檢方囑託通知報到執行，顏漢文經法務部廉政署南部地區調查組廉政官勸說後，昨由廉政官員陪同向雄檢報到入監。