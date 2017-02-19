沒錢餵女兒 單親媽影印鈔票兌現
2017-02-19
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕38歲方姓單親媽媽去年5月向超商店員借用1千元後，就在店內影印鈔票，隨後到附近檳榔攤買菸、找零兌換真鈔時被識破。她供稱，因1歲半的女兒吵著要吃東西，沒錢才出此下策；桃園地院依妨害國幣懲治條例判處1年10月，考量她犯後坦承且與被害人和解，宣告緩刑2年，給她自新機會。
法官調查，去年5月8日清晨6點多，方女前往桃園市中壢區的超商，她向吳姓店員借用千元鈔，再利用超商影印機複印多張千元鈔及百元鈔，還向店員借用剪刀、膠水裁剪黏貼，隨後拿其中1張千元影印鈔票到附近檳榔攤買菸。
檳榔攤邱姓老闆娘描述表示，方女當時開車搖下車窗，亮出千元鈔要買兩包菸，她拿了香菸及找零的810元交給方女，剛接到千元鈔票就感覺不對：「怎麼這麼厚！」方女見東窗事發，立即開車逃離，但沒多久就返回認錯並歸還香菸及810元。
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