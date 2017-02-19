竹聯大哥出國避禍 機場被攔截

2017-02-19

〔記者劉慶侯／台北報導〕竹聯幫「虎堂」大哥王斯祈，長年在台北市萬華區廝混，涉嫌動輒恐嚇商家、暴力討債，還設局仙人跳擄人勒索千萬元；王嫌過年期間得知被警方鎖定蒐證，加碼豪賭六合彩，想一夜暴富逃出國，未料狂輸並欠債兩千萬元，終日被黑白兩道追擊，前天趕往桃園機場打算出境「避禍」，在機場被警方攔截逮捕。

警方蒐證調查，44歲王嫌綽號「小龍」，掌握萬華區一帶流動賭場，喝令小弟對賭客暴力討債，被害人及家屬不堪緊迫盯人，有人收起店面歇業，有人出國躲債。

去年3月，王嫌覬覦羅姓被害人家財，與綽號「淇淇」的應召女合謀，利用對方喝醉時仙人跳，事後強索「遮羞費」1千萬元，羅男不從，王竟嗆聲「當面做掉你」，進而控制羅男及其家人，把羅男打到傷重昏迷。

王嫌等人也經常流連萬華區廣州街一帶飲酒作樂，屢與他人發生衝突，王嫌自己也曾被打傷，竟糾眾找上對方集體鬥毆。

今年過年期間，王嫌得知警方在蒐證他的犯行，集資加碼豪賭，結果慘輸，反欠下兩千萬元債務，有一段時期連家都不敢回，落難街頭；後又聽聞兩名貼身小弟落網被收押，決定潛逃出境，17日在桃園機場落網。

警方一併拘捕黃嫌貼身小弟等共計5人，並查扣電擊棒、吸食器、本票等物，訊後依組織犯罪等多項罪嫌移送台北地檢署偵辦。