男改條碼 千元買走1.5萬高級吸塵器
2017-02-19
〔記者蔡孟尚／新竹報導〕台中以北有7個縣市共10多家大賣場，近期遭人以改貼條碼標籤的方式，低價買走大批高價家電，原價1萬5000元的高級吸塵器竟被人用1190元買走。新竹縣警局刑警大隊17日逮捕涉嫌「狸貓換太子」的戴姓男子，昨將他依詐欺、偽造文書罪嫌送辦。
警方專案小組在46歲戴男位於桃園市龜山區的租屋處，起出吸塵器、電鍋、空氣清淨機等家電，現場宛若小型家電賣場。戴男坦承以「偷天換日」的做法，把只有約原價10分之1的假條碼標籤貼在高價家電上，然後利用賣場櫃台人員忙碌、不會仔細檢查時結帳，再將低價買來的家電轉售，獲利數十萬元。
警方調查，從去年底開始，受害賣場陸續發現營業額短缺，仔細調查後才知遭人「狸貓換太子」騙走高價品。
新竹縣刑大專案小組根據賣場監視器，查出曾涉毒品、槍砲案的戴男涉有重嫌，將他逮捕到案並找到偽造的條碼標籤，由於這些標籤規格與賣場標籤稍有不同，卻能通過掃描結帳，專案小組不排除內神通外鬼，將持續追查是否有其他共犯。
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