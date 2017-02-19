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惡狼強押女童猥褻 正義哥嚇退

2017-02-19

一路尾隨混進社區

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋區一名小六女童前晚從安親班返家，搭電梯時，30多歲男子尾隨她進電梯，將她壓在電梯地板猥褻3分鐘後，再把她拖出電梯打算擄走，幸在1樓遇住戶要坐電梯，歹徒奪門逃離；警方鎖定37歲曾姓男子全力追緝中，女童剛滿12歲，受到極大驚嚇，情緒不穩。

社區熱心住戶將過程PO上臉書，提醒民眾注意，並請網友轉載、協助揪出惡狼。

警方調查，前晚8點，女童從安親班下課返家，歹徒尾隨她，跟進民生路一處無管理員的社區大樓，偽裝是同棟住戶；兩人走進電梯後，女童按了自家樓層按鈕，歹徒接著按更上面的樓層，電梯門在女童家樓層開啟，女童正要走出時，卻遭歹徒從後拉回電梯。

把她拖出電梯打算擄走，幸在1樓遇住戶要坐電梯，歹徒奪門逃離；警方鎖定37歲曾姓男子全力追緝中，女童剛滿12歲，受到極大驚嚇，情緒不穩。

社區熱心住戶將過程PO上臉書，提醒民眾注意，並請網友轉載、協助揪出惡狼。

警方調查，前晚8點，女童從安親班下課返家，歹徒尾隨她，跟進民生路一處無管理員的社區大樓，偽裝是同棟住戶；兩人走進電梯後，女童按了自家樓層按鈕，歹徒接著按更上面的樓層，電梯門在女童家樓層開啟，女童正要走出時，卻遭歹徒從後拉回電梯。

電梯裡伸魔爪 有意擄走

女童嚇得尖叫反抗，但電梯門關閉，歹徒把她壓倒在地猥褻，電梯接著上到歹徒按的樓層，自動開啟、關門後，重回到1樓；歹徒原打算擄走女童，一名男住戶正要坐電梯上樓，女童連忙呼救，男住戶發覺有異要追打歹徒，歹徒才放過女童自行逃逸。

男住戶安撫女童並報警，警方調閱監視畫面，女童的淒厲叫聲被清楚錄下。社區住戶於臉書PO文，公布惡狼照片，請大家幫忙揪出惡狼，並留意陌生人。

社區主委表示，疑犯曾尾隨附近住戶，通常在公車站牌旁的機車上滑手機，一滑就是1、2小時，應是暗中觀察並尾隨下公車的落單女性。

海山警分局表示，已鎖定37歲、精神狀況不穩定的曾姓男子追查。

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  • 女童居住的社區，公布惡狼臉部影像，提醒住戶注意自身安全。（記者吳仁捷攝）

    女童居住的社區，公布惡狼臉部影像，提醒住戶注意自身安全。（記者吳仁捷攝）

  • 女童（右）遭惡狼（左）尾隨，險些遭擄走，社區住戶人人自危。（記者吳仁捷翻攝）

    女童（右）遭惡狼（左）尾隨，險些遭擄走，社區住戶人人自危。（記者吳仁捷翻攝）

  • 警方過濾出更清晰的曾姓色狼影像，提供民眾指認。（警方提供）

    警方過濾出更清晰的曾姓色狼影像，提供民眾指認。（警方提供）

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相關關鍵字： 尾隨 惡狼 正義哥 猥褻女童
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