惡狼強押女童猥褻 正義哥嚇退
一路尾隨混進社區
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋區一名小六女童前晚從安親班返家，搭電梯時，30多歲男子尾隨她進電梯，將她壓在電梯地板猥褻3分鐘後，再把她拖出電梯打算擄走，幸在1樓遇住戶要坐電梯，歹徒奪門逃離；警方鎖定37歲曾姓男子全力追緝中，女童剛滿12歲，受到極大驚嚇，情緒不穩。
社區熱心住戶將過程PO上臉書，提醒民眾注意，並請網友轉載、協助揪出惡狼。
警方調查，前晚8點，女童從安親班下課返家，歹徒尾隨她，跟進民生路一處無管理員的社區大樓，偽裝是同棟住戶；兩人走進電梯後，女童按了自家樓層按鈕，歹徒接著按更上面的樓層，電梯門在女童家樓層開啟，女童正要走出時，卻遭歹徒從後拉回電梯。
把她拖出電梯打算擄走，幸在1樓遇住戶要坐電梯，歹徒奪門逃離；警方鎖定37歲曾姓男子全力追緝中，女童剛滿12歲，受到極大驚嚇，情緒不穩。
社區熱心住戶將過程PO上臉書，提醒民眾注意，並請網友轉載、協助揪出惡狼。
警方調查，前晚8點，女童從安親班下課返家，歹徒尾隨她，跟進民生路一處無管理員的社區大樓，偽裝是同棟住戶；兩人走進電梯後，女童按了自家樓層按鈕，歹徒接著按更上面的樓層，電梯門在女童家樓層開啟，女童正要走出時，卻遭歹徒從後拉回電梯。
電梯裡伸魔爪 有意擄走
女童嚇得尖叫反抗，但電梯門關閉，歹徒把她壓倒在地猥褻，電梯接著上到歹徒按的樓層，自動開啟、關門後，重回到1樓；歹徒原打算擄走女童，一名男住戶正要坐電梯上樓，女童連忙呼救，男住戶發覺有異要追打歹徒，歹徒才放過女童自行逃逸。
男住戶安撫女童並報警，警方調閱監視畫面，女童的淒厲叫聲被清楚錄下。社區住戶於臉書PO文，公布惡狼照片，請大家幫忙揪出惡狼，並留意陌生人。
社區主委表示，疑犯曾尾隨附近住戶，通常在公車站牌旁的機車上滑手機，一滑就是1、2小時，應是暗中觀察並尾隨下公車的落單女性。
海山警分局表示，已鎖定37歲、精神狀況不穩定的曾姓男子追查。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 射飛彈、金正男被暗殺 中國全年不進口北韓煤炭
- 想吃麻油雞卻沒雞肉？ 醫師：可用豬牛羊替代
- 自由廣場》陳庚金這位好同志
- 台灣燈會今晚熄燈 北港燈區爭延展
- 自由廣場》青島啤酒這筆帳
- 最大營建商跨國行賄 巴西偕10國調查
- 陳其邁：婦聯會+子基金會 資產542億
- 朱國珍／一個人的除夕
- 大谷首戰缺口 石川步有機會
- 中國賣家攻占臉書 大舉侵台坑買家
- 02/19 各報重點新聞一覽
- 蕭詒徽／空腹
- 《觀察筆記》杞人之憂
- 自由廣場》世代接力 國家永續
- 不甩官司 川普杜拜球場揭幕
- 牧師贈畫市長 嘉市紀念228揭序幕
- ISPS Handa澳洲女子公開賽／錢珮芸黑翻紅 李旻爆桿
- 下營一火雞場中鏢 確診高病原H5N2
- 屏東國民黨求助清查雙重黨籍 民進黨退回
- 自由廣場》試試這種年金改革方式
- 拜年廣告被拆 冬山鄉長：不追究
- 〈朵朵小語〉 寫給自己的信
- 〈致 舊情人〉那一年 我的彩虹戀人
- 台大論文造假 全教總轟楊泮池戀棧
- 〈生活OK繃〉濾網瀝水小撇步
- 搶救80歲老榕 將引外科手法
- 台灣隊全面啟動 8熱身賽擂戰鼓
- 參觀人次破千萬 花燈幾認養一空
- 跨境電商逃稅 財部修法查緝
- 日跨性別電影宣傳 北捷要咔嚓
- 郭泓志︰去年若上一軍 就選擇退休了
- 希特勒「殺人電話」拍賣 估逾600萬
- 鄭秀文女版《格雷》上身 計誘張孝全
- 川普大選金主 殷仔老闆將駐法
- 「凱拉」洋娃娃成竊聽工具 德國禁賣
- 農漁會今改選 檢警緊盯賄選
- 比利時列車出軌 釀1死27傷
- 土質改良成功 客庄茶園迎接第二春
- 31歲亞曼達當訃聞小編 忘年交82歲影后
- 證券行情表、證券表格
標題：惡狼強押女童猥褻 正義哥嚇退
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email