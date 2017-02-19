通霄鎮長A百萬判18年 不滿「刑期比林益世重」
〔記者彭健禮、蔡政珉／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣通霄鎮長徐永煌，利用職權圖利自家營造公司，不法獲利91萬餘元，另向廠商收取回扣22萬元，苗栗地院前天依貪污治罪條例判刑18年半，褫奪公權8年，徐永煌將被停職。
徐永煌昨喊冤說：「前行政院秘書長林益世貪污被錄音，也沒判這麼重！」指法官的判決太扯，從頭到尾都不信對他有利的證詞，他一定上訴到底。
林益世貪錢逾億 13年半
林益世被控收受地勇公司賄賂6300萬元，索賄8300萬元未遂，被裁定5000萬元交保，一審依公務員假借職務恐嚇得利罪、財產來源不明罪輕判7年4月，上訴後，高院改依貪污罪判決13年半。與徐永煌案相比，林益世貪錢更多，判刑較輕。
鎮長徐永煌立即停職
苗栗縣府民政處長彭基山表示，依地方制度法規定，鄉鎮市長涉嫌貪污罪經一審判徒刑以上之刑者，停止職務；縣府收到判決書後，將指派代理人維持鎮務。
自家公司標公所工程
判決書指出，徐永煌任通霄鎮長期間，明知依公職人員利益衝突迴避法相關規定，其營造公司不得參與通霄鎮公所發包的公共工程，但他於100年、101年向其他廠商借牌參與投標，並得標承攬「新埔里拱朝雲天宮環境改善工程」等7件工程案，總計不法獲利91萬5796元。
徐永煌得知「101年度通霄鎮縣管河川暨區域排水疏濬清淤工程」招標案有利可圖，乃借牌投標，再轉包給其他包商，收取1成回扣22萬元。
苗栗地院依貪污治罪條例對於主管事務圖利、經辦公用工程收取回扣等罪，判決徐應執行刑期18年半，褫奪公權8年。
另，徐永煌於99年3月1日任鎮長後，公司雖更換登記負責人為其胞姊，但徐永煌仍為公司實際負責人，且每月領取公司10萬元薪水。
法官認為，徐永煌指示公司會計作假帳，長期逃漏稅，依違反商業會計法判他應執行刑期1年半，得易科罰金。
對於判決，徐永煌說是誤會一場，起因是公所的小型工程沒人標，他懇託烏眉里長黃國瑛協助後，因工程太多，導致工期可能落後，家族經營的公司工班才會協助工程，不料被誤會借牌，工班成員曾出面作證，無奈法官不相信證詞。
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