檢追資產 又查出蝶戀花有7車
2017-02-18
〔記者黃捷、張凱翔／綜合報導〕蝶戀花旅行社創辦人周比蒼昨自稱要散盡家產善後，蝶戀花究竟有多少資產？士林地檢署掌握，蝶戀花除了靠行在友力通運的十六輛遊覽車，另有七輛遊覽車靠行在其他通運公司，檢察官推測應該還有更多輛車，至於名下其他動產、不動產，仍在清查中。
檢方初步認定，蝶戀花有十六輛遊覽車以周比蒼名義購買，雖與友力通運簽訂靠行契約，實際仍由蝶戀花管理、維修，身亡的司機康育薰則是外找，給付日薪，身分類似臨時工，周比蒼應訊時才會辯稱，他認為康育薰非旅行社僱用的正式員工。
確認司機連上12天班
另外，台北市勞動局昨四度到蝶戀花旅行社勞檢，查獲日前缺失的二月二日、九日司機班表，確認罹難司機康育薰從一月廿九日至二月九日連續出勤十二天，已違反勞基法卅六條第一項規定；另蝶戀花未設置康員的勞工名卡、工資清冊及出勤紀錄，又違反三項勞基法。勞動局表示，依法原最高可罰三三○萬元，若再以第七十九條加重開罰可達四九五萬元。
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