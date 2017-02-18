靠行遭拖累 車主人人自危

2017-02-18

記者鄭瑋奇／新聞分析

蝶戀花武陵賞櫻團重大事故發生後，公路總局為避免友力通運脫產，昨日直接送達處分書、並撤銷營業執照，友力旗下一百三十六輛遊覽車牌照全數遭吊銷，其中估計有一○四輛無辜的靠行車受波及；此案恐怕讓全台灣上萬輛靠行遊覽車主都心驚膽戰，不知何時也會因掛牌的通運公司出事而遭受株連。

廢止遊覽車公司營業執照非第一次，去年二月，台一遊覽車客運一輛遊覽車在北海岸出車禍，調查發現是聘用了不合格的駕駛，而遭廢照。但是，去年中客團火燒車廿六死的玫瑰石通運、二○一二年順華通運中巴於司馬庫斯墜谷，都未被撤照，這次公路總局尚在調查友力通運管理情況，交通部長賀陳旦就宣稱違規情節重大、要將友力撤照，是否反應太過激烈？

照公路總局的說法，會將友力撤照是因為查核發現管理大有問題，玫瑰石與順華未遭撤照，是因為兩家業者在公司治理上並沒有重大缺失，這次新竹區監理所連日到友力稽查，已開出十二張舉發單，包括違反汽車運輸業管理規則的駕車時間、休息時間等，加上派車單跟行車紀錄等基本資料都未保存，因此判定是長期狀態，才依公路法違規情節重大決定撤照。

成立遊覽車公司須具備五千萬元資本額，許多車主只好選擇靠行，全台一萬七千多輛遊覽車，估計靠行車約佔六到七成，至少一萬輛，這次「寧可錯殺一百，不可放過一人」的手段造成靠行車主人人自危。

逢甲大學運輸科技與管理系副教授李克聰認為，靠行有必要存在，讓遊覽車跟個人計程車一樣有營運的權利，但應該排除像蝶戀花旅行社這種中間再經過一層管理的靠行；畢竟旅行社多會用低價買舊車，不像個人擁有會好好維修保養，建議能夠從法規中找尋較人性做法。