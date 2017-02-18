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轉客運業？ 司機︰交部把車買回再說

2017-02-18

〔記者鄭鴻達、周敏鴻／綜合報導〕友力通運昨天遭交通部開鍘，百餘名靠行駕駛恐淪為無業遊民；行政院長林全昨天在立法院答詢表示，已找交通部長賀陳旦就法律允許的範圍內「做一些思考」，賀陳旦則說，客運業目前缺駕駛，將媒合這一百多名司機「轉往客運業」。

對於賀陳旦的構想，有兩輛遊覽車靠行友力的司機邱建增回說：「叫他把我們的車買回去再說！」

桃園市遊覽車同業公會成員說，遊覽車是營業車，依規定不能以個人名義購買，必須登記在通運公司的名下，但成立公司的門檻高，就算有能力買遊覽車「自己當老闆」，也不會選擇成立公司，而是選擇跟現有通運公司合作，用靠行方式營業。

這名成員說，靠行司機為了保障自己的權益，通常都會跟通運公司簽訂「靠行契約書」或「遊覽車靠行經營合約書」，以免遊覽車被通運公司逕行買賣處置。因為司機要還車貸，遊覽車也不可能閒置，沒解決車的問題前，靠行司機不可能轉客運司機。

立法院昨總質詢，由林全率各部會首長列席備詢。立委洪慈庸質疑，先前勞檢何以未發現罹難司機康育薰沒保勞保？勞動部長林美珠表示，此案沒被檢舉所以沒查到，但會對蝶戀花究責，並給康育薰該有的補償，其權益不會受損；且蝶戀花確實是康育薰的雇主，將追究其責任。

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  • 靠行友力公司的車主邱建增出示交通部吊銷牌照公文。 （記者黃耀徵攝）

    靠行友力公司的車主邱建增出示交通部吊銷牌照公文。 （記者黃耀徵攝）

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相關關鍵字： 友力通運 客運業 遊覽車 靠行
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