吊照波及 友力靠行車 104輛斷生計

2017-02-18

〔記者鄭瑋奇、周敏鴻／綜合報導〕蝶戀花旅行社賞櫻團翻車釀卅三死，友力通運公司昨遭撤銷營業執照，掛在友力名下的一三六輛遊覽車，牌照也全部遭吊銷，但其中一百零四輛明明是「靠行車」，卻遭波及而釀生存危機，昨有約廿位司機開遊覽車按喇叭繞行包圍交通部，揚言要把車報廢，送給交通部，經協調後，決定下週一再協商。

車主開遊覽車 包圍交部抗議

友力通運在桃園市，屬交通部公路總局新竹區監理所管轄；新竹區監理所表示，已完成行政調查，昨吊銷登記在友力通運名下的一三六輛遊覽車牌照。

但據悉，扣掉友力本已停駛的十三輛車，加上三輛友力的自有車輛，以及十六輛蝶戀花的車之外，多達一百零四輛的「靠行車」，全遭無辜波及。

靠行友力的車主邱建增說，交通部說是因情節重大才如此處分，他要反問，先前復興航空摔飛機、多家客運重大事故，為何未見撤銷公司營業執照？

怨無法上路 800萬新車像廢鐵

交通部一句話就斷絕所有車主生路，聽說已有人面臨貸款跳票，若不解決，導致友力的車無法上路營生，每輛價值八百萬元的新車簡直像廢鐵，「乾脆直接送給交通部！」

貸款繳不出 面臨斷炊困境

同是靠行友力的車主曹蘇英說，他們靠自己繳貸款買車，自己當司機，在現行法規制度下，因無資本開車行，才不得不當靠行車；蝶戀花事故，交通部不能說這些車是友力的資產，就不得異動，不能只因一輛出事車，就株連無辜。

曹蘇英指出，大部分車主的貸款都沒繳清，像他一輛車的貸款，每月就要繳四萬四千元，有的司機每月貸款要繳八萬元，這下怎麼辦？車主能體會死者家屬的痛苦，也能理解政府究責的決心，但無法接受交通部的粗糙決定。

交部︰車子全登記友力名下

交通部回應，從法的角度來看，「從未同意遊覽車可以靠行」；以公路監理機關角度來看，這些車輛全都登記在友力名下，屬於友力公司所有，駕駛要載客營運，也要透過車行向公路總局申請遊覽車客運業駕駛人登記證，因此友力必須負責管理駕駛與車輛，若車主對車輛所屬，與友力有私下約定，應循法律途徑爭取權益。