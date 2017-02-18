警界人事大調動／警政署副署長 王隆接任
〔記者邱俊福／台北報導〕因應警政署副署長林德華、警政委員吳思陸等人退休，警政署昨發布新任名單，包括副署長王隆、國道公路警局局長周威廷等75人，名單如下。
高官退休潮 75人連動
警政署部分：督察室主任薛國材、警政委員陳檡文、警政委員陳銘政、後勤組長林漢堂、勤務指揮中心主任徐世霖、保防組長陳木樹、督察林再本、督察張厚齊；保七總隊長陳永利、保一副總隊長劉安永、保二主秘張樹德、保三主秘蔡祥春、保三副總隊長吳坤旭、保四副總隊長李西河、警專主秘林焌煌、刑事局副局長黃明昭、高雄港警總隊長劉耀欽、基隆港警總隊長薛文容。
縣市局長部分：南投縣邱寬愉、屏東縣江雅文、雲林縣許錫榮、嘉義市詹永華。
台北市警局部分：副局長張傳忠、主秘方仰寧、大安分局長楊鴻正、中正二分局長楊哲昌、文山二分局長廖材楨、松山分局長黃永志、士林分局長黃炳訓、文山一分局長吳進宗。
新北市警局部分：副局長李漢卿、主秘黃啟澤、海山分局長黃勢清、 土城分局長王順益、三峽分局長張錦成、金山分局長林武宏、保安大隊長李忠萍。
桃園市警局部分：督察長魏慶賢、刑警大隊長蕭欽杰、平鎮分局長張維鎮、龜山分局長蔡鴻義、蘆竹分局長楊台興、楊梅分局長翁群能、交通大隊長李建民。
台中市警局部分：督察長蔡金霸、主秘張春波、第一分局長孫太康、第三分局長沈炳信、大甲分局長廖國政、和平分局長莊勝雄、保安大隊長蔡元戎。
台南市警局部分：第一分局長邱文亮、第四分局長梁仁輝、善化分局長呂世明、永康分局長張榮興、新營分局長王森瑒、麻豆分局長蔡進閱、玉井分局長楊華中、佳里分局長黃勝智、新化分局長許坤田、歸仁分局長鄭榮崑、學甲分局長楊青垂、保安大隊長陳錦文。
高雄市警局部分：小港分局長黃文哲、三民一分局長戴台捷、保安大隊長洪振順、三民二分局長朱宗泰、左營分局長李謀旺、林園分局長蔡文峰、旗山分局長陳錦坤、六龜分局長陳世煌、秘書室主任塗馬慶、岡山分局長謝進賢。
罕見! 兄弟檔同任警察局長
這一波人事異動中，新任的嘉義市警局長詹永華，為現任宜蘭縣警局長詹永茂的胞兄，兄弟檔同時擔任警察局長，非常罕見，也在警界傳為佳話。
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標題：警界人事大調動／警政署副署長 王隆接任
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