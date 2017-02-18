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北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
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一句看三小 少年被圍毆腦死

2017-02-18

看不順眼推擠辱罵

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕前天清晨，17歲林姓少年與20歲鄭姓友人在宜蘭縣礁溪鄉聚星KTV前，因看林姓男子不順眼，辱罵「看三小」，慘遭對方5人持棍棒圍毆重傷，林姓少年呈腦死昏迷，警方昨將5嫌逮捕到案，依殺人未遂等罪嫌移送法辦。

出事的聚星KTV位於礁溪火車站附近，距離礁溪警分局僅約100公尺。警方調查，前天清晨4點多，林姓少年與鄭姓男子前往KTV唱歌，走出包廂時，遇到隔壁包廂27歲林男與另名友人，雙方早有過節，看對方都很不順眼，進而發生口角，林姓少年與鄭男更以「看三小」等言語辱罵對方，雙方發生推擠衝突，但未出手打人。

少年追下樓想尬輸贏

爭吵後，林男與友人下樓準備離去，但林姓少年與鄭男卻追下樓，欲追打2人；沒想到，林男在樓下還有其他3名友人等候，林男等人從車裡取出球棒、棍棒，林姓少年與鄭男反遭5人圍毆重傷，連棍棒都打斷，下手力道相當凶狠。

反遭痛扁 棍棒打到斷

警方據報趕至，凶嫌等人已逃離現場，林姓少年與鄭男倒臥在地，血跡斑斑，立即連絡救護車將2人送醫，並調閱監視器畫面緝凶，5名涉案男子昨天全都到案，其中1人未成年，5人都是國中畢業後就未升學，訊後全案依殺人未遂罪嫌送辦。

警方表示，林姓少年呈現腦死狀態，目前在台北榮總急救，鄭男頭部也受重創。林男等人供稱，因為喝了酒，意識不清才會犯下大錯，警方訊後依殺人未遂等罪嫌送辦。

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  • 被打的林姓少年及鄭姓男子倒臥在這家KTV門前。（記者林敬倫攝）

    被打的林姓少年及鄭姓男子倒臥在這家KTV門前。（記者林敬倫攝）

  • 以林姓男子為首的5煞，已被逮捕歸案。（記者林敬倫攝）

    以林姓男子為首的5煞，已被逮捕歸案。（記者林敬倫攝）

  • 5人下手凶狠，棍棒都被打斷。（記者林敬倫攝）

    5人下手凶狠，棍棒都被打斷。（記者林敬倫攝）

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