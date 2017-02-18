兒時睡覺得藏棍防身 成年拒養暴父判准
2017-02-18
暴父砍妻虐子不養家
〔記者李立法／屏東報導〕年近7旬的劉姓男子，年輕時酗酒成性，動輒毆打妻小出氣，甚至將妻子砍殺成重傷，兒女擔心遭父親施暴，晚上睡覺時還須藏棍防身，長期籠罩暴力陰影下；劉男晚年貧病交迫，被屏東縣政府安置，縣府要求3名子女負擔費用，但法官認為劉男未善盡人父之責，判3名子女免除對病父的扶養義務；可上訴。
林姓前妻告訴法官，42年前嫁給劉男，育有3名子女，劉男脾氣火爆，酒後常打她和孩子，且因工作不穩定，極少負擔家計，還常向打零工的她要錢買酒喝，兒女們為減輕媽媽的負擔都半工半讀，劉男卻不思振作，83年，劉男酒後失控，將她砍成重傷，她訴請離婚成功，全家才脫離暴力陰影。
子女熬到父母離婚才脫離
劉男離婚後獨自生活，晚年貧病交迫，無人照顧，去年由縣府出面安置，並向劉男3名兒女請求負擔費用，因兒女拒絕，縣府提起訴訟。
長女告訴法官，父親長期酗酒又家暴，甚至持開山刀砍弟弟的頭，3個小孩每天回家都很害怕，晚上睡覺時，得準備棍子防身，20多年前，她打電話和母親說，公司加班會晚一點回家，父親竟指是不明男子打電話給母親，持刀砍往母親的頭，母親舉手擋刀，手筋被砍斷，頭縫6、7針，險些喪命。
兒女們泣訴父親年輕時的種種暴行，一家人長期飽受煎熬，直到母親付出慘痛代價，兒女才得以脫離恐懼，20多年來，父親和她們斷絕往來，請求法官免除扶養義務。
晚年貧病 只能自行負責
法院審理期間，劉父均未出庭或以書面陳述意見，法官認為劉男對妻小身體及精神不法侵害行為，情節重大，又未盡扶養義務，故准予3名子女請求。
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