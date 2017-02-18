| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
 首頁 > 社會

兒時睡覺得藏棍防身 成年拒養暴父判准

2017-02-18

暴父砍妻虐子不養家

〔記者李立法／屏東報導〕年近7旬的劉姓男子，年輕時酗酒成性，動輒毆打妻小出氣，甚至將妻子砍殺成重傷，兒女擔心遭父親施暴，晚上睡覺時還須藏棍防身，長期籠罩暴力陰影下；劉男晚年貧病交迫，被屏東縣政府安置，縣府要求3名子女負擔費用，但法官認為劉男未善盡人父之責，判3名子女免除對病父的扶養義務；可上訴。

林姓前妻告訴法官，42年前嫁給劉男，育有3名子女，劉男脾氣火爆，酒後常打她和孩子，且因工作不穩定，極少負擔家計，還常向打零工的她要錢買酒喝，兒女們為減輕媽媽的負擔都半工半讀，劉男卻不思振作，83年，劉男酒後失控，將她砍成重傷，她訴請離婚成功，全家才脫離暴力陰影。

子女熬到父母離婚才脫離

劉男離婚後獨自生活，晚年貧病交迫，無人照顧，去年由縣府出面安置，並向劉男3名兒女請求負擔費用，因兒女拒絕，縣府提起訴訟。

長女告訴法官，父親長期酗酒又家暴，甚至持開山刀砍弟弟的頭，3個小孩每天回家都很害怕，晚上睡覺時，得準備棍子防身，20多年前，她打電話和母親說，公司加班會晚一點回家，父親竟指是不明男子打電話給母親，持刀砍往母親的頭，母親舉手擋刀，手筋被砍斷，頭縫6、7針，險些喪命。

兒女們泣訴父親年輕時的種種暴行，一家人長期飽受煎熬，直到母親付出慘痛代價，兒女才得以脫離恐懼，20多年來，父親和她們斷絕往來，請求法官免除扶養義務。

晚年貧病 只能自行負責

法院審理期間，劉父均未出庭或以書面陳述意見，法官認為劉男對妻小身體及精神不法侵害行為，情節重大，又未盡扶養義務，故准予3名子女請求。

廣告
  • 劉翁年輕時酗酒又家暴，屏東地院法官判子女不需扶養生病的老父。（記者李立法攝）

    劉翁年輕時酗酒又家暴，屏東地院法官判子女不需扶養生病的老父。（記者李立法攝）

  • 繪圖

    繪圖

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 免扶養 家暴父 藏棍防身
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：兒時睡覺得藏棍防身 成年拒養暴父判准


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.