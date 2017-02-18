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「做嬤，就要帶孫…」少女險染毒 嬤隔代教養好無力

2017-02-18

〔記者黃建華／高雄報導〕「做豬，就要吃餿；做嬤，就要帶孫！」身負隔代教養責任的阿嬤，一語道盡為人祖的傳統責任感。

警阻孫女吸毒 嬤感激

高雄市近3年尋獲中輟生共計1345人，為六都之最，旗美地區由阿嬤隔代教養的15歲少女小華（化名），日前逃學離家，少年警察隊尋獲，小隊長陳映潔輔導發現，少女與吸毒的朋友往來，得知她與小天、小明有約，主動查訪後，當場查獲用過的毒咖啡包，2少年經告誡後，承諾戒毒。少女的阿嬤接獲警方通知，再三點頭表示感激。

警方深入調查發現，小華的母親改嫁，從小就與阿嬤相依為命，全賴阿嬤做臨時工，以及政府低收入補助養活，但小華不喜歡讀書，阿嬤亦因年邁而無力管教，小華因此常逃學、逃家鬼混，結交吸毒的男朋友才染上毒癮。

阿嬤接獲警方通知趕到現場，脫口說出台語俗諺「做豬，就要吃餿；做嬤，就要帶孫！」訴說著宿命的無奈，對於警方尋獲小華，及時阻止其沾染毒品，揪著心點頭感謝。

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  • 阿嬤感謝警方遏阻孫女吸毒。 （記者黃建華翻攝）

    阿嬤感謝警方遏阻孫女吸毒。 （記者黃建華翻攝）

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