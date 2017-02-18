父洗澡突癱軟 10歲兒打119搶回命
2017-02-18
〔記者王善嬿／嘉市報導〕6旬老父洗澡洗到一半，突然腦中風，10歲幼兒機警，及時打119救回父親一命！
住在嘉義市安和街的62歲黃姓男子，前晚近6點與10歲兒子一起洗澡時，突然不適，四肢無力、癱坐地上，男童見父親有異狀，衝出浴室找家人幫忙，並趕緊打119求救；消防員聽到是男童報案，安撫他的情緒，教他打開家門，聽到救護車鳴笛時，到門口引導救護員進屋。
蘭潭分隊救護車快速趕抵黃家，男童邊哭邊指著屋內，當時黃父由家人攙扶，癱坐在客廳，因他體重近百公斤，由2名救護員與1名家屬協力抬上擔架，再推到巷口抬上救護車送醫。
機警童還引導救護員
救護員觀察黃父右側肢體無力、無法說話，經作「辛辛那提」中風指標檢測，初步研判有中風跡象，問男童「什麼時候發現爸爸這樣？」他鎮定回答「剛洗完澡的時候」。
聖馬爾定醫院腦神經外科主任郭博學表示，黃父罹患出血性腦中風，且並非第一次，所幸男童機警，及時發現並送醫，若再晚一點，可能因昏倒撞到腦部，甚至休克、二度腦出血，後果不堪設想。
再晚一點恐釀悲劇
據了解，男童還有2名同父異母的兄姊，同住一處，案發後都到院協助照護。
蘭潭分隊小隊長黃炳文說，緊急救護狀況，少見10歲孩童詳細述說經過，黃童心情焦急，仍能鎮定引導救護員搶救父親，非常難得。
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