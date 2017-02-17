車禍2傷者 轉普通病房
2017-02-17
〔記者吳亮儀、吳柏瑋／台北報導〕蝶戀花賞櫻團車禍，被送往台北醫學大學附設醫院的三名患者中，已有一名女傷患今天就可轉往普通病房療養；三軍總醫院兩名傷者中，也有一人傷勢穩定，轉出加護病房到普通病房療養。
未幫司機投保 勞保局罰蝶戀花
勞動部昨日表示，由於蝶戀花旅行社未依法為康育薰投保勞保，勞保局將依規定裁罰；勞動部也將請職災個案管理員協助家屬依職災勞工保護法申請相關補助。
另外，勞動部表示，傷亡的旅客當中，有九位具有勞保身分，七名具有國保身分，六名正在領取勞保老年年金，勞保局將派員聯繫傷亡者的投保單位或家屬，告知相關保險給付權益，也將建立服務窗口協助請領保險事宜。
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