司機姊控訴︰弟生病 蝶戀花拒准假
2017-02-17
〔記者張凱翔、黃捷／台北報導〕昨為國道遊覽車卅三死事故後第四日，罹難司機康育薰的姊姊康麗玲指控，弟弟生病，蝶戀花旅行社卻不准假；導遊蕭如進的太太黃美英也說，丈夫出事後，老闆卻連慰問都沒有，怒批老闆「喪盡良心」。
康麗玲說，她弟弟過年期間連續上班十幾日，連除夕圍爐都沒辦法趕回家，事發前因身體不舒服跟蝶戀花負責人周繼弘請假，老闆卻以「客人已繳錢不能不出團」為由拒絕，事發之後還把責任推到死者身上，根本是「狗東西，沒有承擔的人」！
導遊妻批老闆 連慰問都沒有
黃美英說，先生沒日沒夜幫公司賣命四年多，還沒有勞健保，結果現在家破人亡，蝶戀花創辦人周比蒼父子卻連一通電話慰問都沒有，直到昨天她堅持把團費尾款交給周繼弘才說到話，這種公司沒有道義，「喪盡良心」。
資深領隊︰周人很好 常餵流浪狗
不過，昨天周比蒼出庭應訊，陪同的資深領隊「愛麗絲」則為周緩頰說，老闆早就將旅行社慢慢交接給兒子，兒子也去研讀相關科系，並非為了躲避責任，才讓兒子出來面對家屬。她說，老闆是軍眷，看到與兩岸歷史相關電影常忍不住落淚，每次出團時的午餐時間，若看到流浪狗，都會把食物分給狗吃，人很好，「絕對沒有壓榨員工」。
另外，這起意外發生後，旅行公會發言人李奇嶽多次代蝶戀花旅行社對外發言並引起爭議，網友起底李曾任「創意旅行社」董事長，指該社的遊覽車於二○一○年蘇花公路土石坍方而廿六死；李奇嶽昨認為，他已從創意旅行社離職，網友把過去的事情連到現在，根本是「狗屁不通」。
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